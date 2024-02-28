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ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 28.02.2024
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12:27 28.02.2024 (обновлено: 14:07 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vybory-1929956375.html
ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 28.02.2024
ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:27
2024-02-28T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
цик рф
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.В ходе заседания ЦИК он пояснил, что законом предусмотрены две формы досрочного голосования за рубежом: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей."С точки зрения досрочного голосования, те условия для безопасности комиссии и избирателей, конечно же, привели к сокращению количества стран, в которых досрочное голосование будет организовано. В 2018 году такое голосование было организовано в 77 странах, а этом году — только в 45", - заявил Андреев. Он уточнил, что в большинстве недружественных стран в этом году досрочное голосование по соображениям безопасности применяться не будет."В этой связи предлагается разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей на 12 участках в 11 странах, и разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей на 58 избирательных участках в 37 странах. Всего организация досрочного голосования планируется в 45 странах на 67 избирательных участках", - сказал Андреев на заседании ЦИК.Таким образом, по данным Андреева, участковым избирательным комиссиям предстоят выезды более чем в 125 населенных пунктов и мест проживания, нахождения российских избирателей, число которых оценивается порядка в 150 тысяч.По словам члена ЦИК, есть примеры, когда за счет досрочного голосования возможность для волеизъявления будет предоставлена там, где не будут образованы участки."Также необходимость такого голосования может быть вызвана национальными особенностями ряда стран пребывания российских граждан. Например, в таких странах, как Катар и Оман воскресенье не является выходным днем", - рассказал Андреев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, выборы президента рф, цик рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, ЦИК РФ, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин
ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки
Мужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.
В ходе заседания ЦИК он пояснил, что законом предусмотрены две формы досрочного голосования за рубежом: голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, а также голосование отдельных групп избирателей.
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"С точки зрения досрочного голосования, те условия для безопасности комиссии и избирателей, конечно же, привели к сокращению количества стран, в которых досрочное голосование будет организовано. В 2018 году такое голосование было организовано в 77 странах, а этом году — только в 45", - заявил Андреев.
Он уточнил, что в большинстве недружественных стран в этом году досрочное голосование по соображениям безопасности применяться не будет.
"В этой связи предлагается разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей на 12 участках в 11 странах, и разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей на 58 избирательных участках в 37 странах. Всего организация досрочного голосования планируется в 45 странах на 67 избирательных участках", - сказал Андреев на заседании ЦИК.
Таким образом, по данным Андреева, участковым избирательным комиссиям предстоят выезды более чем в 125 населенных пунктов и мест проживания, нахождения российских избирателей, число которых оценивается порядка в 150 тысяч.
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По словам члена ЦИК, есть примеры, когда за счет досрочного голосования возможность для волеизъявления будет предоставлена там, где не будут образованы участки.
"Также необходимость такого голосования может быть вызвана национальными особенностями ряда стран пребывания российских граждан. Например, в таких странах, как Катар и Оман воскресенье не является выходным днем", - рассказал Андреев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВыборы президента РФЦИК РФЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВладимир Путин
 
 
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