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Число предприятий МСБ в ВТБ увеличится в 1,5 раза

Число предприятий МСБ в ВТБ увеличится в 1,5 раза - РИА Новости, 28.02.2024

Число предприятий МСБ в ВТБ увеличится в 1,5 раза

К концу 2026 года ВТБ намерен расширить свою клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза, сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ заместитель... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:37

2024-02-28T19:37

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. К концу 2026 года ВТБ намерен расширить свою клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза, сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников. По его словам, за последний стратегический период ВТБ увеличил число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. Услугами банка пользуются уже 1,3 миллиона субъектов. По оценкам ВТБ, это каждый третий реально действующий бизнес в России. Треть клиентов работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В топ-10 других регионов по количеству клиентов входят Краснодарский край, Тюменская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, Красноярский край и Самарская область. Наибольшее число ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% работают на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году. "Всесторонняя поддержка среднего и малого бизнеса остается неизменным приоритетом ВТБ. <…>", − отметил Бортников, слова которого привели в пресс-службе банка. Спикер также добавил, что ВТБ планирует до конца 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. "К 2026 году мы планируем увеличить кредитный портфель клиентов СМБ в 1,4 раза, а также нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий. Мы понимаем ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом и продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов. Госпрограммы, в которых ВТБ принимает активное участие, – выгодный инструмент для снижения ставки в текущих условиях. Они позволяют получить финансирование не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям, в том числе в формате экспресс-кредитования", − сообщил Бортников. Кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ по итогам 2023 года превысил 3,1 триллиона рублей, рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте СМБ превышает 22%. Наибольший объем приходится на кредиты, выданные по программе министерства сельского хозяйства № 1528 − 235,6 миллиарда рублей. Кредитный портфель по Программе 1764 Минэкономразвития составляет 169 миллиардов рублей – это пятая часть в общем портфеле сделок по стране. В рамках совмещенной Программы №1764 Минэкономразвития и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП на долю ВТБ приходится 46% сделок, кредитный портфель банка − около 58 миллиардов рублей. Бортников также отметил, что по итогам 2023 года оборот внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в национальных валютах клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ увеличился в 5,7 раз по сравнению с 2022 годом. Банк прогнозирует дальнейший рост расчетов в валютах дружественных стран и увеличение показателей в этом сегменте в два раза. По итогам 2023 года ВТБ фиксирует кратный рост по ключевым показателям ВЭД. Число клиентов среднего и малого бизнеса, которые используют национальные валюты для расчетов, выросло в 4,5 раза, оборот − в 5,7 раз, количество операций − в 4,5 раза. Количество новых контрактов ВЭД с дружественными странами увеличилось на 60%, а новых счетов в национальных валютах − на 30%. "<…> В ближайшие три года мы планируем значительно нарастить обороты ВЭД и кратно нарастить долю рынка в международных расчетах в дружественных валютах. <…>", − заявил топ-менеджер.

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Артем Смирнов

россия, москва, санкт-петербург, денис бортников, втб, банки, твой бизнес – новости