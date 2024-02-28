Рейтинг@Mail.ru
Володин провел встречу с премьером Йемена - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 28.02.2024 (обновлено: 11:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vstrecha-1929922806.html
Володин провел встречу с премьером Йемена
Володин провел встречу с премьером Йемена - РИА Новости, 28.02.2024
Володин провел встречу с премьером Йемена
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, они обсудили направления сотрудничества России и Йемена и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:33
2024-02-28T11:06
йемен
госдума рф
россия
ахмед авад бен мубарак
вячеслав володин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, они обсудили направления сотрудничества России и Йемена и региональную безопасность, сообщается на сайте ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Совета министров, Министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Они обсудили перспективные направления сотрудничества России и Йемена, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в публикации на сайте.По словам спикера Госдумы, визит премьер-министра Йемена даст импульс развитию двусторонних контактов."Несмотря на сложности, наш товарооборот растет. Он вырос на 90 %, если сравнивать 2023 и 2022 годы. Это говорит о том, что мы можем развивать отношения в любых ситуациях", — приводят слова Володина на сайте Думы.Володин отметил, что среди перспективных отраслей сотрудничества России и Йемена — энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду также проведет встречу с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом Бен Мубараком, сообщалось на сайте верхней палаты российского парламента.Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак в воскресенье вечером направился в Москву с официальным визитом спустя 20 дней после своего назначения на этот пост, сообщило ранее Йеменское агентство новостей Saba. Отмечалось, что в ходе визита премьер-министр встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html
https://ria.ru/20231020/pozitsiya-1904170284.html
йемен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, госдума рф, россия, ахмед авад бен мубарак, вячеслав володин, в мире
Йемен, Госдума РФ, Россия, Ахмед Авад бен Мубарак, Вячеслав Володин, В мире
Володин провел встречу с премьером Йемена

Володин и премьер Йемена обсудили направления сотрудничества двух стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, они обсудили направления сотрудничества России и Йемена и региональную безопасность, сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Совета министров, Министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Они обсудили перспективные направления сотрудничества России и Йемена, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в публикации на сайте.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
31 января, 23:32
По словам спикера Госдумы, визит премьер-министра Йемена даст импульс развитию двусторонних контактов.
«
"Несмотря на сложности, наш товарооборот растет. Он вырос на 90 %, если сравнивать 2023 и 2022 годы. Это говорит о том, что мы можем развивать отношения в любых ситуациях", — приводят слова Володина на сайте Думы.
Володин отметил, что среди перспективных отраслей сотрудничества России и Йемена — энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду также проведет встречу с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом Бен Мубараком, сообщалось на сайте верхней палаты российского парламента.
Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак в воскресенье вечером направился в Москву с официальным визитом спустя 20 дней после своего назначения на этот пост, сообщило ранее Йеменское агентство новостей Saba. Отмечалось, что в ходе визита премьер-министр встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В парламенте Йемена поддержали позицию России по остановке эскалации в Газе
20 октября 2023, 15:29
 
ЙеменГосдума РФРоссияАхмед Авад бен МубаракВячеслав ВолодинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала