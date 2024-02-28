Володин провел встречу с премьером Йемена
Володин и премьер Йемена обсудили направления сотрудничества двух стран
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, они обсудили направления сотрудничества России и Йемена и региональную безопасность, сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Совета министров, Министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Они обсудили перспективные направления сотрудничества России и Йемена, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в публикации на сайте.
По словам спикера Госдумы, визит премьер-министра Йемена даст импульс развитию двусторонних контактов.
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"Несмотря на сложности, наш товарооборот растет. Он вырос на 90 %, если сравнивать 2023 и 2022 годы. Это говорит о том, что мы можем развивать отношения в любых ситуациях", — приводят слова Володина на сайте Думы.
Володин отметил, что среди перспективных отраслей сотрудничества России и Йемена — энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду также проведет встречу с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом Бен Мубараком, сообщалось на сайте верхней палаты российского парламента.
Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак в воскресенье вечером направился в Москву с официальным визитом спустя 20 дней после своего назначения на этот пост, сообщило ранее Йеменское агентство новостей Saba. Отмечалось, что в ходе визита премьер-министр встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.