https://ria.ru/20240228/uniper-1929965996.html

Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро"

Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро" - РИА Новости, 28.02.2024

Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро"

Uniper уведомила Россию о споре по российским активам и не исключила в будущем арбитражного процесса, говорится в отчете энергокомпании. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:09

2024-02-28T13:09

2024-02-28T15:21

экономика

россия

uniper

роснефть

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

германия

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103335/81/1033358131_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_05131fec6265fed938925a4c8fe7c07d.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Uniper уведомила Россию о споре по российским активам и не исключила в будущем арбитражного процесса, говорится в отчете энергокомпании. "Uniper направила уведомление о споре в Российскую Федерацию, чтобы разрешить спор путем переговоров", — отмечается в документе. Также компания заявила, что может инициировать инвестиционное арбитражное разбирательство против России, если решение не будет найдено.Согласно указу президента России от 25 апреля 2023 года 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, передали во временное управление Росимуществу. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отметили в ведомстве. На следующий день после выхода указа совет директоров "Юнипро" сменил гендиректора. На место Максима Широкова назначили бывшего топ-менеджера "Роснефти" Василия Никонова В компании Uniper напомнили, что хотели продать российские активы с лета 2021 года. Немецкий концерн заявил, что меры, принятые Россией в отношении ее доли в "Юнипро", нарушают обязательства по двустороннему инвестиционному соглашению России и Германии и по Договору к Энергетической хартии, говорится в отчете. Временное управление в компании, согласно апрельскому указу президента, ввели в отношении 98,23% акций ПАО "Фортум". Финская государственная энергетическая компания Fortum во вторник заявила, что инициировала арбитражный процесс против России и хочет потребовать компенсации за свои активы. "Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Концерн также представлен на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, uniper, роснефть, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), германия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции