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Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро" - РИА Новости, 28.02.2024
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13:09 28.02.2024 (обновлено: 15:21 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/uniper-1929965996.html
Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро"
Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро" - РИА Новости, 28.02.2024
Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро"
Uniper уведомила Россию о споре по российским активам и не исключила в будущем арбитражного процесса, говорится в отчете энергокомпании. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:09
2024-02-28T15:21
экономика
россия
uniper
роснефть
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
германия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Uniper уведомила Россию о споре по российским активам и не исключила в будущем арбитражного процесса, говорится в отчете энергокомпании. "Uniper направила уведомление о споре в Российскую Федерацию, чтобы разрешить спор путем переговоров", — отмечается в документе. Также компания заявила, что может инициировать инвестиционное арбитражное разбирательство против России, если решение не будет найдено.Согласно указу президента России от 25 апреля 2023 года 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, передали во временное управление Росимуществу. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отметили в ведомстве. На следующий день после выхода указа совет директоров "Юнипро" сменил гендиректора. На место Максима Широкова назначили бывшего топ-менеджера "Роснефти" Василия Никонова В компании Uniper напомнили, что хотели продать российские активы с лета 2021 года. Немецкий концерн заявил, что меры, принятые Россией в отношении ее доли в "Юнипро", нарушают обязательства по двустороннему инвестиционному соглашению России и Германии и по Договору к Энергетической хартии, говорится в отчете. Временное управление в компании, согласно апрельскому указу президента, ввели в отношении 98,23% акций ПАО "Фортум". Финская государственная энергетическая компания Fortum во вторник заявила, что инициировала арбитражный процесс против России и хочет потребовать компенсации за свои активы. "Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Концерн также представлен на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html
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экономика, россия, uniper, роснефть, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), германия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Uniper, Роснефть, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Германия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Немецкая Uniper уведомила Россию о споре из-за активов "Юнипро"

Uniper не исключила арбитражного разбирательства с РФ из-за активов "Юнипро"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТепловая электростанция
Тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Uniper уведомила Россию о споре по российским активам и не исключила в будущем арбитражного процесса, говорится в отчете энергокомпании.
"Uniper направила уведомление о споре в Российскую Федерацию, чтобы разрешить спор путем переговоров", — отмечается в документе.
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Также компания заявила, что может инициировать инвестиционное арбитражное разбирательство против России, если решение не будет найдено.
Согласно указу президента России от 25 апреля 2023 года 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, передали во временное управление Росимуществу. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отметили в ведомстве. На следующий день после выхода указа совет директоров "Юнипро" сменил гендиректора. На место Максима Широкова назначили бывшего топ-менеджера "Роснефти" Василия Никонова
В компании Uniper напомнили, что хотели продать российские активы с лета 2021 года. Немецкий концерн заявил, что меры, принятые Россией в отношении ее доли в "Юнипро", нарушают обязательства по двустороннему инвестиционному соглашению России и Германии и по Договору к Энергетической хартии, говорится в отчете.
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Временное управление в компании, согласно апрельскому указу президента, ввели в отношении 98,23% акций ПАО "Фортум". Финская государственная энергетическая компания Fortum во вторник заявила, что инициировала арбитражный процесс против России и хочет потребовать компенсации за свои активы.
"Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Концерн также представлен на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России.
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ЭкономикаРоссияUniperРоснефтьФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ГерманияСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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