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Финская Fortum инициировала разбирательство против России - РИА Новости, 27.02.2024
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17:27 27.02.2024 (обновлено: 23:41 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/fortum-1929832900.html
Финская Fortum инициировала разбирательство против России
Финская Fortum инициировала разбирательство против России - РИА Новости, 27.02.2024
Финская Fortum инициировала разбирательство против России
Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:27
2024-02-27T23:41
россия
финляндия
в мире
реакция на санкции
нидерланды
швеция
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы, которые российские власти в качестве ответной меры передали во временное управление Росимущества."Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", — говорится в заявлении.Она считает, что по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией есть нарушения.Указом президента Владимира Путина в апреле 2023 года был утвержден перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры — на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности — передаются во временное управление Росимущества. В этот перечень вошли и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23 процента "Фортума".После совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".Весной 2023 года гендиректор Fortum Маркус Раурамо сообщал, что компания несогласна с принятыми со стороны РФ решениями. Он уточнял, что компания не исключает возможности продажи активов в РФ, однако смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что указ Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Песков подчеркивал, что действия РФ в отношении финского Fortum нужны для защиты интересов страны.
https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921394082.html
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html
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россия, финляндия, в мире, реакция на санкции, нидерланды, швеция, владимир путин, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум
Россия, Финляндия, В мире, Реакция на санкции, Нидерланды, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум
Финская Fortum инициировала разбирательство против России

Финская Fortum намерена требовать компенсации за арест активов в России

CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ KeilaniemiОфис компании Fortum
Офис компании Fortum - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы, которые российские власти в качестве ответной меры передали во временное управление Росимущества.
"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", — говорится в заявлении.
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Она считает, что по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией есть нарушения.
Указом президента Владимира Путина в апреле 2023 года был утвержден перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры — на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности — передаются во временное управление Росимущества. В этот перечень вошли и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23 процента "Фортума".
После совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".
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Весной 2023 года гендиректор Fortum Маркус Раурамо сообщал, что компания несогласна с принятыми со стороны РФ решениями. Он уточнял, что компания не исключает возможности продажи активов в РФ, однако смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что указ Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Песков подчеркивал, что действия РФ в отношении финского Fortum нужны для защиты интересов страны.
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РоссияФинляндияВ миреРеакция на санкцииНидерландыШвецияВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Фортум
 
 
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