https://ria.ru/20240227/fortum-1929832900.html

Финская Fortum инициировала разбирательство против России

Финская Fortum инициировала разбирательство против России - РИА Новости, 27.02.2024

Финская Fortum инициировала разбирательство против России

Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:27

2024-02-27T17:27

2024-02-27T23:41

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы, которые российские власти в качестве ответной меры передали во временное управление Росимущества."Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", — говорится в заявлении.Она считает, что по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией есть нарушения.Указом президента Владимира Путина в апреле 2023 года был утвержден перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры — на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности — передаются во временное управление Росимущества. В этот перечень вошли и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23 процента "Фортума".После совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".Весной 2023 года гендиректор Fortum Маркус Раурамо сообщал, что компания несогласна с принятыми со стороны РФ решениями. Он уточнял, что компания не исключает возможности продажи активов в РФ, однако смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что указ Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Песков подчеркивал, что действия РФ в отношении финского Fortum нужны для защиты интересов страны.

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https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html

https://ria.ru/20240213/ekonomiya-1927135055.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, в мире, реакция на санкции, нидерланды, швеция, владимир путин, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум