Финская Fortum инициировала разбирательство против России
Финская Fortum намерена требовать компенсации за арест активов в России
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за свои активы, которые российские власти в качестве ответной меры передали во временное управление Росимущества.
"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", — говорится в заявлении.
Она считает, что по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией есть нарушения.
Указом президента Владимира Путина в апреле 2023 года был утвержден перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры — на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности — передаются во временное управление Росимущества. В этот перечень вошли и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23 процента "Фортума".
После совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".
Весной 2023 года гендиректор Fortum Маркус Раурамо сообщал, что компания несогласна с принятыми со стороны РФ решениями. Он уточнял, что компания не исключает возможности продажи активов в РФ, однако смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что указ Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Песков подчеркивал, что действия РФ в отношении финского Fortum нужны для защиты интересов страны.