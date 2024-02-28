https://ria.ru/20240228/ukraina-1930080610.html

"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ

"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ

Солдаты ВСУ просят западные страны остановить конфликт на Украине, пишет Fatto Quotidiano. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:09

2024-02-28T20:09

2024-02-28T20:09

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ просят западные страны остановить конфликт на Украине, пишет Fatto Quotidiano."Поскольку в Италии информация о военных действиях на Украине искажена, я должен говорить прямо: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт, потому что они больше не в силах идти на верную смерть", — говорится в материале.Отмечается, что молодые украинцы уже не хотят воевать. Они начали оказывать сопротивление и пытаются покинуть страну, а некоторые делают себе переломы, чтобы не идти на фронт, пояснил автор статьи.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

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в мире, украина, италия, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины