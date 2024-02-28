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"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930080610.html
"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ
"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ
Солдаты ВСУ просят западные страны остановить конфликт на Украине, пишет Fatto Quotidiano. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:09
2024-02-28T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ просят западные страны остановить конфликт на Украине, пишет Fatto Quotidiano."Поскольку в Италии информация о военных действиях на Украине искажена, я должен говорить прямо: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт, потому что они больше не в силах идти на верную смерть", — говорится в материале.Отмечается, что молодые украинцы уже не хотят воевать. Они начали оказывать сопротивление и пытаются покинуть страну, а некоторые делают себе переломы, чтобы не идти на фронт, пояснил автор статьи.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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в мире, украина, италия, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Они умоляют". В Италии обратили внимание на странное поведение ВСУ

Fatto Quotidiano: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт на Украине

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ просят западные страны остановить конфликт на Украине, пишет Fatto Quotidiano.
"Поскольку в Италии информация о военных действиях на Украине искажена, я должен говорить прямо: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт, потому что они больше не в силах идти на верную смерть", — говорится в материале.
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Отмечается, что молодые украинцы уже не хотят воевать. Они начали оказывать сопротивление и пытаются покинуть страну, а некоторые делают себе переломы, чтобы не идти на фронт, пояснил автор статьи.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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