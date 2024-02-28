https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину

Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину - РИА Новости, 28.02.2024

Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину

Избранный президентом Украины на лозунгах мира, а ныне кровавый клоун Зеленский на недавней конференции "Украина. 2024" заявил, что за два года военного... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:06

аналитика

сергей шойгу

украина

россия

авдеевка

илон маск

вооруженные силы украины

нато

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Избранный президентом Украины на лозунгах мира, а ныне кровавый клоун Зеленский на недавней конференции "Украина. 2024" заявил, что за два года военного конфликта с Россией Незалежная потеряла убитыми 31 тысячу человек.Западные СМИ, в стиле собаки Павлова натренированные пускать слюну после каждой фразы укрофюрера, на автомате массово процитировали эту цифру, но это вызвало вал насмешек и негодования даже среди западной аудитории. После этого отдельные издания, обалдев от собственной принципиальности и смелости, даже посмели не согласиться с данной ересью, профессионально и информированно увеличили ее в два раза, а потом для баланса умножили потери ВС России на десять и успокоились.Однако осадочек остался, потому что даже суперлояльные Киеву западные официальные лица и авторитетные СМИ в свое время озвучивали цифры, в разы превосходящие ложь Зеленского. Например, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне оценивала потери ВСУ в 190 тысяч убитыми и ранеными, а во французском издании Liberation приводилось как минимум 200 тысяч. И это безвозвратные потери. Издание Тhe New York Times с нескрываемым раздражением написало, что "необычное признание Зеленского прозвучало в тот момент, когда армия Украины сейчас отступает на большей части 600-мильной линии фронта, а российские войска проводят атаки на востоке и юге".Даже само Минобороны Украины после провала "контрнаступа" как-то в запале призналось, что потери за этот период были в районе 100 тысяч человек. А тут на тебе: за два года — 31 тысяча.Забавно, что, по данным уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, в настоящий момент в российском плену находятся около 28 тысяч украинских солдат — то есть почти столько же, сколько, по словам Зеленского, ВСУ потеряли убитыми за два года.Это не нестыковочка, а самая настоящая дичь, которую не спасет самое дорогое шампанское из кафе "Плакучая ива".Чтобы закрыть эту тему, напоминающую плохую черную комедию, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны сообщил, что на самом деле украинские вооруженные силы за время российской специальной военной операции лишились свыше 444 тысяч военнослужащих (включая раненых).Это означает, что при изначальной численности ВСУ на дату начала СВО порядка 250-260 тысяч человек русская армия уже дважды "ротировала" личный состав ВСУ к Бандере.И это, скорее всего, не окончательные цифры.По словам Сергея Шойгу, ВСУ с начала года ежедневно теряют в среднем более 800 человек личного состава. Только за один (!) последний день бегства из Авдеевки укрорейх потерял убитыми не менее 1500 человек, и с этой цифрой на Западе никто не посмел поспорить.Официальные ленты пестрят сообщениями о признаниях украинских солдат и офицеров, которые все как один признают "катастрофическую нехватку личного состава и огромные потери". По ряду документальных свидетельств, во многих случаях в подразделениях ВСУ после дня боя с ВС России остается не более десяти процентов солдат.Захваченные нашими бойцами документы свидетельствуют, что даже в суперэлитных частях ВСУ вроде хваленых 3-й ОШБр (создана на основе полка "Азов"*) и 47-й ОМБр "Магура" полным ходом идет замещение мотивированных и обстрелянных бойцов, стремительно уничтожаемых российской армией, обычными мобилизованными, что ускоренным образом приводит к утере боеспособности.Доходит до того, что на остатках Украины изменили порядок набора в Нацгвардию, куда теперь будут брать иностранцев. Цель — отправка "истинных" украинцев из Нацгвардии на оголенный фронт.Ситуация с потерями ВСУ настолько плачевна и по-человечески ужасающа, что наше военное и политическое руководство неоднократно озвучивало свои сожаления по этому поводу и по поводу того, что продавшаяся Западу шайка Зеленского ради личных выгод готова пожертвовать всеми украинцами до единого.Зеленский своим заявлением хотел сообщить Западу, что у него не все так плохо, как рисуют злобные русские, у Украины есть еще много солдат — только дайте денег и оружия. Но вместо этого его слова в кои-то веки на Западе были восприняты правильно: как наркотический бред отчаявшегося обитателя киевского бункера.Именно поэтому президент Франции Макрон вдруг решил прозондировать почву и вбросил тему — мол, нельзя исключать, что на Украину будут отправлены солдаты НАТО (так как воевать там на стороне Украины будет уже скоро некому). Правда, и генсек НАТО, и большинство европейских лидеров тут же открестились от заявления Макрона, но сама аргументация чрезвычайно показательна.На самом деле, на Западе уже поняли, что крах украинского режима не только не за горами — он практически стучится в дверь. Забыты наполеоновские планы и красивые карты с красными стрелочками вглубь России, теперь цель одна: как можно дольше не допустить окончательного развала фронта и коллапса Вооруженных сил Украины.Politico: "США и союзники, похоже, сосредоточены на том, чтобы (теперь. — Прим. ред.) сохранить боеспособность ВСУ на фоне неудач и потерь на фронте".Журнал Time: "Военная история предполагает, что для того, чтобы украинцы имели шанс на успех, им потребуется преимущество хотя бы в соотношении три к двум в живой силе и значительно большая огневая мощь. Украина имела такие преимущества в первый год СВО, но теперь они принадлежат России, и очень трудно представить, как Украина сможет их вернуть".По свидетельству экспертов, "потери ВСУ на всех участках соприкосновения в СВО даже на Украине оценивают как катастрофические. Воевать реально некому, военнослужащих нет. После Авдеевки эта проблема просто стала неразрешимой — ну нет в ротах людей, а подкрепления не предвидится".Американский миллионер Дэвид Сакс написал: "Нам говорят, что Россия несет большие потери, в то время как на самом деле у Украины заканчиваются солдаты — еще одна проблема, которую не решить деньгами", на что Илон Маск ответил комментарием "Точно".Если ситуацию с военными потерями Украины соединить с тем фактом, что страну с начала конфликта покинуло порядка семи миллионов человек, а из уехавших обратно уже никогда не вернется большинство и что Украина сейчас находится в бездонной демографической яме, то можно констатировать, что упорное стремление Зеленского и его хозяев воевать до последнего украинца — это не оборот речи, а жуткая реальность.Это означает, что, скорее всего, если Украина и сохранится как государство в каких-то границах, то ничего общего с "доконфликтной" Украиной, которую мы хотели видеть мирной, нейтральной и дружественной, она уже иметь не будет. А ложь Зеленского лишь ускорит наступление неизбежного конца.* Запрещенная в России террористическая организация.

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аналитика, сергей шойгу, украина, россия, авдеевка, илон маск, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша