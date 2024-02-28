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Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО мотострелковым соединениям - РИА Новости, 28.02.2024
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00:56 28.02.2024
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Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО мотострелковым соединениям
Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО мотострелковым соединениям - РИА Новости, 28.02.2024
Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО мотострелковым соединениям
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации гвардейским мотострелковым соединениям ЦВО и ЮВО,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:56
2024-02-28T00:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
авдеевка
донецк
сергей шойгу
владимир путин
центральный военный округ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации гвардейским мотострелковым соединениям ЦВО и ЮВО, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. В телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву говорится, что в боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач специальной военной операции гвардейским мотострелковым соединениям Центрального и Южного военных округов", - говорится в сообщении. Шойгу подчеркнул, что 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова II степени отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет задачи СВО на одном самых сложных направлений. По его словам, "в результате профессиональных и решительных действий соединения противник не смог удержать Авдеевку и, понеся существенные потери, обратился в паническое бегство, оставив запасы боеприпасов и вооружения". Глава Минобороны отметил, что сегодня бригада уверенно продвигается вперед, теснит противника в районе Ласточкино. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, четверо военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3,5 тысяч человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - добавляется в телеграмме. Шойгу также отметил, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая "Славянская" бригада на самых сложных направлениях выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции. По словам министра обороны РФ, ее подразделения с честью и доблестью участвовали в освобождении Мариуполя и населенных пунктов Запорожской области, городов Первомайск и Попасная Луганской Народной Республики, успешно вели боевые действия на южнодонецком направлении. Он также отмечает, что сегодня мотострелки уверенно продвигаются вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи на авдеевском направлении, "вытесняя противника за пределы границ Донецкой Народной Республики и приближая нашу победу". Шойгу поблагодарил личный состав соединений за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, выполнять свой воинский долг. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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авдеевка
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безопасность, россия, авдеевка, донецк, сергей шойгу, владимир путин, центральный военный округ, южный военный округ, вооруженные силы рф, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Авдеевка, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Центральный военный округ, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ, Андрей Мордвичев
Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО мотострелковым соединениям

Шойгу направил телеграммы отличившимся мотострелковым соединениям ЦВО и ЮВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации гвардейским мотострелковым соединениям ЦВО и ЮВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. В телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву говорится, что в боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.
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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач специальной военной операции гвардейским мотострелковым соединениям Центрального и Южного военных округов", - говорится в сообщении.
Шойгу подчеркнул, что 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова II степени отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет задачи СВО на одном самых сложных направлений. По его словам, "в результате профессиональных и решительных действий соединения противник не смог удержать Авдеевку и, понеся существенные потери, обратился в паническое бегство, оставив запасы боеприпасов и вооружения".
Глава Минобороны отметил, что сегодня бригада уверенно продвигается вперед, теснит противника в районе Ласточкино. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, четверо военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3,5 тысяч человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - добавляется в телеграмме.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Шойгу также отметил, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая "Славянская" бригада на самых сложных направлениях выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции. По словам министра обороны РФ, ее подразделения с честью и доблестью участвовали в освобождении Мариуполя и населенных пунктов Запорожской области, городов Первомайск и Попасная Луганской Народной Республики, успешно вели боевые действия на южнодонецком направлении. Он также отмечает, что сегодня мотострелки уверенно продвигаются вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи на авдеевском направлении, "вытесняя противника за пределы границ Донецкой Народной Республики и приближая нашу победу".
Шойгу поблагодарил личный состав соединений за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, выполнять свой воинский долг.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАвдеевкаДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинЦентральный военный округЮжный военный округВооруженные силы РФАндрей Мордвичев
 
 
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