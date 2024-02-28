https://ria.ru/20240228/splav-1930033301.html

НПО "Сплав" в несколько раз увеличило производство снарядов для РСЗО

НПО "Сплав" в несколько раз увеличило производство снарядов для РСЗО - РИА Новости, 28.02.2024

НПО "Сплав" в несколько раз увеличило производство снарядов для РСЗО

Главный российский производитель реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" увеличило производство снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:30

2024-02-28T16:30

2024-02-28T16:30

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тула

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный российский производитель реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" увеличило производство снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям в семь раз, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях Тулы. "Глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных средств поражения предприятия "Научно-производственное объединение "Сплав имени Ганичева". Генералу армии Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в 4 раза, а по некоторым позициям в 7 раз", - говорится в сообщении. Как доложил глава "Сплава" Ринат Идрисов, в соответствии с поручением министра обороны РФ предприятие активно проводит техническое перевооружение, осуществляет масштабное строительство и реконструкцию производственных мощностей - только с начала 2024 года завод установил более 90 новых станков и необходимого оборудования.

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Кирилл Волков

россия, тула, сергей шойгу, безопасность, технологии