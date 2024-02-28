https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 28.02.2024
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:08
2024-02-28T05:08
2024-02-28T09:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f548043d2370b1013eeb05d44c171afc.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.Оборонное ведомство опубликовало кадры из поселка Ласточкино, который находится под полным контролем российских военных."Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", — заявили в министерстве.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7460f32560f034abf76318e290399285.jpg
Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино
Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино
2024-02-28T05:08
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Безопасность
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Минобороны показало бегство украинских военных при освобождении Ласточкино в ДНР