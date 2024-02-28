https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html

Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино

Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 28.02.2024

Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино

Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:08

2024-02-28T05:08

2024-02-28T09:37

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сергей шойгу

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.Оборонное ведомство опубликовало кадры из поселка Ласточкино, который находится под полным контролем российских военных."Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", — заявили в министерстве.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.

https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html

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Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино 2024-02-28T05:08 true PT1M50S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность