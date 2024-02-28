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Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 28.02.2024 (обновлено: 09:37 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 28.02.2024
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:08
2024-02-28T09:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.Оборонное ведомство опубликовало кадры из поселка Ласточкино, который находится под полным контролем российских военных."Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", — заявили в министерстве.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
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Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино
Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Безопасность
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино

Минобороны показало бегство украинских военных при освобождении Ласточкино в ДНР

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Оператор российского дрона-разведчика зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.
Оборонное ведомство опубликовало кадры из поселка Ласточкино, который находится под полным контролем российских военных.
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"Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", — заявили в министерстве.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.
Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуБезопасность
 
 
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