https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html

Безумное заявление фон дер Ляйен о России вызвало шок во Франции

Безумное заявление фон дер Ляйен о России вызвало шок во Франции - РИА Новости, 28.02.2024

Безумное заявление фон дер Ляйен о России вызвало шок во Франции

Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса и Европейского союза после... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:25

2024-02-28T18:25

2024-02-28T18:38

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флориан филиппо

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса и Европейского союза после заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфликте с Москвой."Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о "грядущей войне" с Россией, к которой мы должны "подготовиться"! <…> Давайте выйдем из ЕС и НАТО <…> и защитим мир", — написал он.Как уточнил политик, эти слова прозвучали сразу после того, как официальные лица многих стран отвергли и унизили президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказывания об отправке войск на Украину.В понедельник вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже, заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существует восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240228/makron-1930037728.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

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