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Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком - РИА Новости, 28.02.2024
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13:57 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929981528.html
Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком
Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком - РИА Новости, 28.02.2024
Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком
Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков был принципиальным человеком, который не вписывался в конъюнктуру, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:57
2024-02-28T13:57
политика
ссср
алексей пушков
совет федерации рф
валентина матвиенко
николай рыжков
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МОСКВАМ 28 фев - РИА Новости. Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков был принципиальным человеком, который не вписывался в конъюнктуру, заявил сенатор Алексей Пушков. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине политика сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Николая Ивановича я знал очень давно, еще со времен Горбачева, с конца 80-х - начала 90-х годов. Вы знаете, это был очень сильный, очень целеустремленный и очень принципиальный человек. Я бы вот это отметил. Времена у нас были разные тогда. И принципиальных людей в те времена было очень мало. Я вам правду скажу. Ну, вероятно, это беда переломной эпохи, когда людям трудно сориентироваться и занять ту позицию, которую им велит совесть, а не просто желание вписаться в конъюнктуру. Вот Николай Иванович был человеком, который не вписывался в конъюнктуру", - сказал Пушков журналистам. Сенатор отметил, что Рыжков пришел на пост председателя Совета министров со своими взглядами, со своими убеждениями, и так и прошел с этими взглядами и убеждениями дальше. "Мы с ним были коллегами по Совету Федерации, сотрудничали, и он был таким камертоном, я бы сказал, достоинством и нравственностью в Совете Федерации. Для нас это, я считаю, большая потеря, большая человеческая и нравственная потеря. Я считаю, что мы должны быть достойны его памяти", - заключил Пушков.
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политика, ссср, алексей пушков, совет федерации рф, валентина матвиенко, николай рыжков
Политика, СССР, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Николай Рыжков
Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком

Пушков: Рыжков был принципиальным человеком и не вписывался к конъюнктуру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВАМ 28 фев - РИА Новости. Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков был принципиальным человеком, который не вписывался в конъюнктуру, заявил сенатор Алексей Пушков.
Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине политика сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Николая Ивановича я знал очень давно, еще со времен Горбачева, с конца 80-х - начала 90-х годов. Вы знаете, это был очень сильный, очень целеустремленный и очень принципиальный человек. Я бы вот это отметил. Времена у нас были разные тогда. И принципиальных людей в те времена было очень мало. Я вам правду скажу. Ну, вероятно, это беда переломной эпохи, когда людям трудно сориентироваться и занять ту позицию, которую им велит совесть, а не просто желание вписаться в конъюнктуру. Вот Николай Иванович был человеком, который не вписывался в конъюнктуру", - сказал Пушков журналистам.
Сенатор отметил, что Рыжков пришел на пост председателя Совета министров со своими взглядами, со своими убеждениями, и так и прошел с этими взглядами и убеждениями дальше.
"Мы с ним были коллегами по Совету Федерации, сотрудничали, и он был таким камертоном, я бы сказал, достоинством и нравственностью в Совете Федерации. Для нас это, я считаю, большая потеря, большая человеческая и нравственная потеря. Я считаю, что мы должны быть достойны его памяти", - заключил Пушков.
Член Совета Федерации Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Биография Николая Рыжкова
Вчера, 10:44
 
ПолитикаСССРАлексей ПушковСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоНиколай Рыжков
 
 
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