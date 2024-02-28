https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929981528.html

Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком

Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком - РИА Новости, 28.02.2024

Пушков назвал Рыжкова принципиальным человеком

Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков был принципиальным человеком, который не вписывался в конъюнктуру, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:57

2024-02-28T13:57

2024-02-28T13:57

политика

ссср

алексей пушков

совет федерации рф

валентина матвиенко

николай рыжков

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МОСКВАМ 28 фев - РИА Новости. Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков был принципиальным человеком, который не вписывался в конъюнктуру, заявил сенатор Алексей Пушков. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине политика сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Николая Ивановича я знал очень давно, еще со времен Горбачева, с конца 80-х - начала 90-х годов. Вы знаете, это был очень сильный, очень целеустремленный и очень принципиальный человек. Я бы вот это отметил. Времена у нас были разные тогда. И принципиальных людей в те времена было очень мало. Я вам правду скажу. Ну, вероятно, это беда переломной эпохи, когда людям трудно сориентироваться и занять ту позицию, которую им велит совесть, а не просто желание вписаться в конъюнктуру. Вот Николай Иванович был человеком, который не вписывался в конъюнктуру", - сказал Пушков журналистам. Сенатор отметил, что Рыжков пришел на пост председателя Совета министров со своими взглядами, со своими убеждениями, и так и прошел с этими взглядами и убеждениями дальше. "Мы с ним были коллегами по Совету Федерации, сотрудничали, и он был таким камертоном, я бы сказал, достоинством и нравственностью в Совете Федерации. Для нас это, я считаю, большая потеря, большая человеческая и нравственная потеря. Я считаю, что мы должны быть достойны его памяти", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html

ссср

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политика, ссср, алексей пушков, совет федерации рф, валентина матвиенко, николай рыжков