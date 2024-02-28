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Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина

Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина - РИА Новости, 28.02.2024

Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина

Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, отметив его... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:22

2024-02-28T10:22

2024-02-28T10:28

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борис ельцин

валентина матвиенко

николай рыжков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, отметив его самозабвенные труды на должности сенатора и сохранение исторического наследия СССР. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о кончине Рыжкова, назвав его человеком-эпохой. Рыжков скончался на 95-м году жизни. "Трудился сенатором от белгородчины самозабвенно, не жалея себя, сохраняя историческое наследие СССР, возводя военно-исторические памятники в местах ратных подвигов Советской армии в Великой Отечественной войне. Светлая ему память!" - написала Останина.Депутат рассказала, что о работе с Рыжковым у неё остались "теплые воспоминания". В октябре 2023 года Рыжков досрочно сложил свои полномочия сенатора Российской Федерации. В беседе с РИА Новости он отмечал, что ушел из Совета Федерации в силу возраста – "посмотрел свой паспорт и сказал "хватит". Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет - с 2003 года. Родился Рыжков 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии. С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении. В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.

ссср

белгородская область

донецкая область

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ссср, белгородская область, донецкая область, борис ельцин, валентина матвиенко, николай рыжков, совет федерации рф, госдума рф, чернобыльская аэс