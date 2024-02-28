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Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина
Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина - РИА Новости, 28.02.2024
Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина
Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, отметив его... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:22
2024-02-28T10:22
2024-02-28T10:28
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, отметив его самозабвенные труды на должности сенатора и сохранение исторического наследия СССР. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о кончине Рыжкова, назвав его человеком-эпохой. Рыжков скончался на 95-м году жизни. "Трудился сенатором от белгородчины самозабвенно, не жалея себя, сохраняя историческое наследие СССР, возводя военно-исторические памятники в местах ратных подвигов Советской армии в Великой Отечественной войне. Светлая ему память!" - написала Останина.Депутат рассказала, что о работе с Рыжковым у неё остались "теплые воспоминания". В октябре 2023 года Рыжков досрочно сложил свои полномочия сенатора Российской Федерации. В беседе с РИА Новости он отмечал, что ушел из Совета Федерации в силу возраста – "посмотрел свой паспорт и сказал "хватит". Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет - с 2003 года. Родился Рыжков 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии. С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении. В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.
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ссср, белгородская область, донецкая область, борис ельцин, валентина матвиенко, николай рыжков, совет федерации рф, госдума рф, чернобыльская аэс
СССР, Белгородская область, Донецкая область, Борис Ельцин, Валентина Матвиенко, Николай Рыжков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС
Рыжков сохранял историческое наследие СССР, заявила Останина
Останина: Рыжков трудился самозабвенно, сохраняя историческое наследие СССР
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале
выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, отметив его самозабвенные труды на должности сенатора и сохранение исторического наследия СССР.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о кончине Рыжкова, назвав его человеком-эпохой. Рыжков скончался на 95-м году жизни.
«
"Трудился сенатором от белгородчины самозабвенно, не жалея себя, сохраняя историческое наследие СССР, возводя военно-исторические памятники в местах ратных подвигов Советской армии в Великой Отечественной войне. Светлая ему память!" - написала Останина.
Депутат рассказала, что о работе с Рыжковым у неё остались "теплые воспоминания".
В октябре 2023 года Рыжков досрочно сложил свои полномочия сенатора Российской Федерации. В беседе с РИА Новости он отмечал, что ушел из Совета Федерации в силу возраста – "посмотрел свой паспорт и сказал "хватит". Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет - с 2003 года.
Родился Рыжков 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.