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В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 28.02.2024 (обновлено: 14:46 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/reb-1929906005.html
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной - РИА Новости, 28.02.2024
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной
Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:43
2024-02-28T14:46
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Что касается РЭБ, то выявлены ранее неизвестные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне", — сказал он. По словам Марочко, системы установлены на автомобильных платформах и регулярно перемещаются.Он также отметил, что к западу от Кременной противник широко использует средства РЭБ для подавления всех видов связи и американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной

Марочко: ВС России выявили ранее неизвестные системы РЭБ в районе Кременной

© Фото : ISAF Joint Command photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Nathan GallahanАмериканская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
Американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : ISAF Joint Command photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Nathan Gallahan
Американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Что касается РЭБ, то выявлены ранее неизвестные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне", — сказал он.
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По словам Марочко, системы установлены на автомобильных платформах и регулярно перемещаются.
Он также отметил, что к западу от Кременной противник широко использует средства РЭБ для подавления всех видов связи и американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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