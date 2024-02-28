https://ria.ru/20240228/reb-1929906005.html

В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной

В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной - РИА Новости, 28.02.2024

В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной

Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:43

2024-02-28T08:43

2024-02-28T14:46

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Что касается РЭБ, то выявлены ранее неизвестные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне", — сказал он. По словам Марочко, системы установлены на автомобильных платформах и регулярно перемещаются.Он также отметил, что к западу от Кременной противник широко использует средства РЭБ для подавления всех видов связи и американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность