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В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной - РИА Новости, 28.02.2024
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной
Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:43
2024-02-28T08:43
2024-02-28T14:46
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные установили, что на Сватовско-Кременском направлении ВСУ применяют новые системы радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Что касается РЭБ, то выявлены ранее неизвестные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне", — сказал он. По словам Марочко, системы установлены на автомобильных платформах и регулярно перемещаются.Он также отметил, что к западу от Кременной противник широко использует средства РЭБ для подавления всех видов связи и американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о выявлении неизвестных систем РЭБ в районе Кременной
Марочко: ВС России выявили ранее неизвестные системы РЭБ в районе Кременной