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ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады - РИА Новости, 28.02.2024
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15:30 28.02.2024 (обновлено: 19:00 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930010402.html
ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады
ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады - РИА Новости, 28.02.2024
ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, говорится в резолюции,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:30
2024-02-28T19:00
россия
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления Молдавии и с учетом того факта, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан."Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации", — указано в документе.В Тирасполе напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Подчеркивается, что Молдавия "усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей".Приднестровье будет бороться за права и интересы граждан и не откажется от их защиты, так как только суверенитет является неотъемлемым условием защиты идентичности, прав и свобод, закрепленных в международном праве и Уставе ООН.Также приднестровские депутаты намерены принять обращение в адрес генсека ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, обращение в адрес участников международного переговорного процесса в формате "5+2", а также в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре, принять обращение в адрес парламента Евросоюза с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Кишинева и нарушения прав и свобод приднестровцев, обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.Глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник, выступая на съезде, оценил ущерб от блокады в 100 миллионов долларов.Министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
https://ria.ru/20240224/krasnoselskiy-1928959453.html
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Депутаты Приднестровья проголосовали за резолюцию съезда
Так депутаты всех уровней Приднестровья голосовали за резолюцию съезда
2024-02-28T15:30
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, в мире, молдавия
Россия, В мире, Молдавия
ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады

ПМР обратилась к РФ за помощью в связи с блокадой со стороны Молдавии

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.

После того как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении непризнанной республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала сообщения "невероятной глупостью".

Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления Молдавии и с учетом того факта, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.
"Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации", — указано в документе.
© РИА НовостиДекларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиДекларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиДекларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
3 из 3
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
1 из 3
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
2 из 3
Декларация и резолюция съезда депутатов Приднестровья
© РИА Новости
3 из 3
В Тирасполе напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Подчеркивается, что Молдавия "усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей".
Приднестровье будет бороться за права и интересы граждан и не откажется от их защиты, так как только суверенитет является неотъемлемым условием защиты идентичности, прав и свобод, закрепленных в международном праве и Уставе ООН.
Также приднестровские депутаты намерены принять обращение в адрес генсека ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, обращение в адрес участников международного переговорного процесса в формате "5+2", а также в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.
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Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре, принять обращение в адрес парламента Евросоюза с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Кишинева и нарушения прав и свобод приднестровцев, обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.
Глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник, выступая на съезде, оценил ущерб от блокады в 100 миллионов долларов.
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Министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.
В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
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