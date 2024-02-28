https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930010402.html

ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады

ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады - РИА Новости, 28.02.2024

ПМР попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, говорится в резолюции,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:30

2024-02-28T15:30

2024-02-28T19:00

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления Молдавии и с учетом того факта, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан."Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации", — указано в документе.В Тирасполе напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Подчеркивается, что Молдавия "усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей".Приднестровье будет бороться за права и интересы граждан и не откажется от их защиты, так как только суверенитет является неотъемлемым условием защиты идентичности, прав и свобод, закрепленных в международном праве и Уставе ООН.Также приднестровские депутаты намерены принять обращение в адрес генсека ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, обращение в адрес участников международного переговорного процесса в формате "5+2", а также в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре, принять обращение в адрес парламента Евросоюза с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Кишинева и нарушения прав и свобод приднестровцев, обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.Глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник, выступая на съезде, оценил ущерб от блокады в 100 миллионов долларов.Министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

https://ria.ru/20240224/krasnoselskiy-1928959453.html

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Депутаты Приднестровья проголосовали за резолюцию съезда Так депутаты всех уровней Приднестровья голосовали за резолюцию съезда 2024-02-28T15:30 true PT0M17S

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T15:30 true PT2M43S

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россия, в мире, молдавия