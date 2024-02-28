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Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии - РИА Новости, 28.02.2024
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14:29 28.02.2024 (обновлено: 16:07 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1929991528.html
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии - РИА Новости, 28.02.2024
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:29
2024-02-28T16:07
россия
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции."Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России", — говорится в документе.Авторы проекта также обратили внимание на уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе.В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.В 2006-м в в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
https://ria.ru/20240227/moldaviya-1929856743.html
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россия, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии

Съезд депутатов ПМР попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСъезд депутатов Приднестровья в Тирасполе. 28 февраля 2024
Съезд депутатов Приднестровья в Тирасполе. 28 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Съезд депутатов Приднестровья в Тирасполе. 28 февраля 2024
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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции.
"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России", — говорится в документе.
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Авторы проекта также обратили внимание на уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе.
В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
В 2006-м в в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
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