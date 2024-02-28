https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1929991528.html
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии - РИА Новости, 28.02.2024
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:29
2024-02-28T14:29
2024-02-28T16:07
россия
молдавия
в мире
приднестровская молдавская республика
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930061774_0:17:3050:1733_1920x0_80_0_0_31e45d585299cc95ada8216a62509fd5.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции."Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России", — говорится в документе.Авторы проекта также обратили внимание на уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе.В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.В 2006-м в в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
https://ria.ru/20240227/moldaviya-1929856743.html
https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930061774_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_43356251808c03a4824a594f9b636390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
Съезд депутатов ПМР попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Съезд депутатов Приднестровья намерен попросить у России защиты от усиливающейся экономической блокады Молдавии, следует из проекта резолюции.
"Принять обращение в адрес Совета Федерации
и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики
более 220 тысяч граждан России", — говорится в документе.
ПМР отметила недопустимость запрета на передвижение своих авто по Молдавии
Авторы проекта также обратили внимание на уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе.
В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
В 2006-м в в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства