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МСП получили более одного триллиона рублей под поручительства НГС

МСП получили более одного триллиона рублей под поручительства НГС - РИА Новости, 28.02.2024

МСП получили более одного триллиона рублей под поручительства НГС

Свыше одного триллиона рублей кредитов получил малый и средний бизнес в 2023 году с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:00

2024-02-28T10:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Свыше одного триллиона рублей кредитов получил малый и средний бизнес в 2023 году с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).По словам генерального директора КМСП Александр Исаевич, такой результат стал рекордным за все время функционирования данной системы."В сравнении с 2022 годом рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тысяч)", — подчеркнул Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По итогам 2023 года в число лидеров по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошла сфера гостиниц и общепита. МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 миллиарда рублей (рост на 76%). Также лидирующими стали транспортировка и хранение (90 миллиардов рублей, 66%), обрабатывающие производства (280 миллиардов рублей, 48%), а также научно-техническая деятельность (39 миллиардов рублей, 40%)."Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной госпрограммы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей "ПСК+1764". Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места", — добавил Исаевич.В региональном разрезе лидерами по приросту объемов финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах РФ прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 миллиардов рублей соответственно. В список лучших по этому показателю вошли также Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. У данных регионов прирост к показателям прошлого года составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам 2023 года составил 30 миллиардов, 210 миллиардов и 74 миллиарда соответственно), отметили в пресс-службе.Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240213/mikrozaymy-1927052400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, россия, ростовская область, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, твой бизнес – новости