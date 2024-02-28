https://ria.ru/20240228/opk-1930032168.html
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области - РИА Новости, 28.02.2024
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:23
2024-02-28T16:23
2024-02-28T17:01
безопасность
тульская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240210/drony-1926538519.html
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Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
2024-02-28T16:23
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PT6M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тульская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Тульская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области
Шойгу проверил, как предприятия ОПК в Тульской области выполняют гособоронзаказ