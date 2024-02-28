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Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области - РИА Новости, 28.02.2024
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16:23 28.02.2024 (обновлено: 17:01 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/opk-1930032168.html
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области - РИА Новости, 28.02.2024
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:23
2024-02-28T17:01
безопасность
тульская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.
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353
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Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
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безопасность, тульская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Тульская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Шойгу проверил, как предприятия ОПК в Тульской области выполняют гособоронзаказ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
10 февраля, 08:02
 
БезопасностьТульская областьРоссияСергей Шойгу
 
 
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