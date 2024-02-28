https://ria.ru/20240228/opk-1930032168.html

Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области - РИА Новости, 28.02.2024

Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:23

2024-02-28T16:23

2024-02-28T17:01

безопасность

тульская область

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.

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Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области 2024-02-28T16:23 true PT6M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, тульская область, россия, сергей шойгу