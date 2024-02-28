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В Новосибирске врачи спасли девушку с полными тромбов легкими - РИА Новости, 28.02.2024
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12:55 28.02.2024 (обновлено: 14:46 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/operatsiya-1929962860.html
В Новосибирске врачи спасли девушку с полными тромбов легкими
В Новосибирске врачи спасли девушку с полными тромбов легкими - РИА Новости, 28.02.2024
В Новосибирске врачи спасли девушку с полными тромбов легкими
Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России смогли восстановить работу... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:55
2024-02-28T14:46
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НОВОСИБИРСК, 28 фев — РИА Новости. Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России смогли восстановить работу сердца и легких 24-летней девушки с генетической мутацией системы кровообращения, сообщила клиника в соцсети "ВКонтакте". Жительница Иркутска с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЛГ) стала одной из самых молодых пациенток Центра. Это сложно диагностируемое заболевание проявляется дыхательной недостаточностью после многократных эпизодов тромбоэмболии легких. При этом остатки кровяных сгустков постепенно накапливаются в просвете легочных артерий и создают барьер на пути кровотока. "Как правило, с такой проблемой сталкиваются носители антифосфолипидного синдрома — генетической мутации, вызывающей сильное загущение крови и склонность к тромбообразованию", — рассказали медики. У таких людей уже в молодом возрасте крайне высок риск инсульта, тромбозов конечностей, легких и хронического невынашивания беременности.У пациентки после серии прервавшихся беременностей выявили антифосфолипидный синдром и назначили препараты, разжижающие кровь. В последнее время она жаловалась на ощущение заложенности в груди, боль на вдохе, кашель с кровохарканьем, появились приступы удушья. Врачи заподозрили хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию. "НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии — легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве "золотого стандарта" помощи больным ХТЛГ", — рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева. Во время длительного и сложного открытого вмешательства с искусственным кровообращением из легких больного удаляются заполнившие сосуды слепки тромботических масс.Восьмичасовую операцию провели генеральный директор Центра член-корреспондент РАН Александр Чернявский и кардиохирург Александр Едемский. "Форма тромбов, извлеченных из артерий пациентки, показывает: они почти полностью заполняли сосуды. Это заставляло правые отделы сердца прокачивать кровь с огромной перегрузкой", — пояснила кардиолог. При дальнейшем развитии заболевания без хирургического вмешательства менее 40 процентов таких пациентов живут больше пяти лет.После операции девушке назначили пожизненный прием препаратов против тромбообразования. Через несколько лет она может реализовать мечту о материнстве.
https://ria.ru/20240117/operatsiya-1921817758.html
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здоровье - общество, новосибирск, иркутск
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Новосибирск, Иркутск
В Новосибирске врачи спасли девушку с полными тромбов легкими

Кардиохирурги в Новосибирске спасли 24-летнюю девушку с полными тромбов легкими

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииЖительница Иркутска после операции по извлечению застарелых тромбов из легочных артерий
Жительница Иркутска после операции по извлечению застарелых тромбов из легочных артерий - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
Жительница Иркутска после операции по извлечению застарелых тромбов из легочных артерий
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НОВОСИБИРСК, 28 фев — РИА Новости. Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России смогли восстановить работу сердца и легких 24-летней девушки с генетической мутацией системы кровообращения, сообщила клиника в соцсети "ВКонтакте".
Жительница Иркутска с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЛГ) стала одной из самых молодых пациенток Центра. Это сложно диагностируемое заболевание проявляется дыхательной недостаточностью после многократных эпизодов тромбоэмболии легких. При этом остатки кровяных сгустков постепенно накапливаются в просвете легочных артерий и создают барьер на пути кровотока.
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииВрачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России во время операции
Врачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России во время операции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
Врачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России во время операции
"Как правило, с такой проблемой сталкиваются носители антифосфолипидного синдрома — генетической мутации, вызывающей сильное загущение крови и склонность к тромбообразованию", — рассказали медики.
У таких людей уже в молодом возрасте крайне высок риск инсульта, тромбозов конечностей, легких и хронического невынашивания беременности.
У пациентки после серии прервавшихся беременностей выявили антифосфолипидный синдром и назначили препараты, разжижающие кровь. В последнее время она жаловалась на ощущение заложенности в груди, боль на вдохе, кашель с кровохарканьем, появились приступы удушья. Врачи заподозрили хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.
"НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии — легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве "золотого стандарта" помощи больным ХТЛГ", — рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.
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Во время длительного и сложного открытого вмешательства с искусственным кровообращением из легких больного удаляются заполнившие сосуды слепки тромботических масс.
Восьмичасовую операцию провели генеральный директор Центра член-корреспондент РАН Александр Чернявский и кардиохирург Александр Едемский.
"Форма тромбов, извлеченных из артерий пациентки, показывает: они почти полностью заполняли сосуды. Это заставляло правые отделы сердца прокачивать кровь с огромной перегрузкой", — пояснила кардиолог.
При дальнейшем развитии заболевания без хирургического вмешательства менее 40 процентов таких пациентов живут больше пяти лет.
После операции девушке назначили пожизненный прием препаратов против тромбообразования. Через несколько лет она может реализовать мечту о материнстве.
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