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Представители кандидатов в президенты России обсудили оклады учителей
Представители кандидатов в президенты России обсудили оклады учителей - РИА Новости, 28.02.2024
Представители кандидатов в президенты России обсудили оклады учителей
Доверенные лица кандидатов в президенты РФ в ходе дебатов обсудили тему традиционных ценностей, в том числе предложение кандидата от "Новых людей" Владислава... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:01
2024-02-28T17:01
2024-02-28T18:24
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Доверенные лица кандидатов в президенты РФ в ходе дебатов обсудили тему традиционных ценностей, в том числе предложение кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова об установлении федерального оклада врачей и учителей по 75 тысяч рублей. "Предложение нашего кандидата Владислава Даванкова про федеральный оклад врачей и учителей по 75 тысяч - это первый шаг к нашим традиционным ценностям", - сказал представитель Даванкова Александр Хуруджи в ходе дебатов на "Вести ФМ". Представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин отметил, что Слуцкий всегда выступал за традиционные ценности. "Когда мы говорим о традиционных ценностях – у нас это прописано в конституции… сегодня самое главное - сохранить и укрепить эти ценности", - отметил Березин. Доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова Вячеслав Тетекин добавил, что КПРФ – партия традиционных ценностей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html
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россия, владислав даванков, никита березин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Владислав Даванков, Никита Березин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Представители кандидатов в президенты России обсудили оклады учителей
Представители кандидатов в президенты РФ обсудили оклады учителей и врачей
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Доверенные лица кандидатов в президенты РФ в ходе дебатов обсудили тему традиционных ценностей, в том числе предложение кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова об установлении федерального оклада врачей и учителей по 75 тысяч рублей.
"Предложение нашего кандидата Владислава Даванкова про федеральный оклад врачей и учителей по 75 тысяч - это первый шаг к нашим традиционным ценностям", - сказал представитель Даванкова Александр Хуруджи в ходе дебатов на "Вести ФМ".
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин
Представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин отметил, что Слуцкий всегда выступал за традиционные ценности.
"Когда мы говорим о традиционных ценностях – у нас это прописано в конституции… сегодня самое главное - сохранить и укрепить эти ценности", - отметил Березин.
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Доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова Вячеслав Тетекин добавил, что КПРФ – партия традиционных ценностей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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