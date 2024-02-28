https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html

Армения может заморозить участие в ОДКБ де-юре, заявил Пашинян

Армения может заморозить участие в ОДКБ де-юре, заявил Пашинян - РИА Новости, 28.02.2024

Армения может заморозить участие в ОДКБ де-юре, заявил Пашинян

Ереван может заморозить участие в ОДКБ де-юре, что будет означать, например, отсутствие постпреда Армении в организации, заявил премьер-министр страны Никол... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:41

2024-02-28T17:41

2024-02-28T20:14

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ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости. Ереван может заморозить участие в ОДКБ де-юре, что будет означать, например, отсутствие постпреда Армении в организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Что касается того, что означает мое заявление о фактическом замораживании нашей деятельности в ОДКБ. Это означает, например, следующее. <...> У нас нет постпреда в ОДКБ уже год, мы длительное время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Конечно, там действует принцип консенсуса, мы ничего не блокируем, но и не участвуем, так как нет ответа, почему мы должны участвовать", — сказал он во время правительственного часа в парламенте.Премьер-министр пояснил, что Ереван хочет получить от ОДКБ ответ на вопрос об обозначении зоны ответственности организации в Армении. По его словам, она якобы "не выполняет обязательства в сфере безопасности и создает проблемы"."Этот подход — угроза для национальной безопасности Армении. Следовательно, исходя из этого обстоятельства, ОДКБ, вопреки собственным обязательствам по обеспечению должной позиции относительно безопасности Армении, делает прямо противоположное. Сейчас мы де-факто заморозили, и если этот процесс продолжится, мы заморозим и де-юре", — утверждает Пашинян.Он добавил, что Ереван никогда не ждал от ОДКБ военного вмешательства в конфликт с Баку, а рассчитывал на политическую оценку ситуации на армяно-азербайджанской границе.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Комментируя претензии армянской стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва категорически не приемлет упреки Еревана в якобы невыполнении ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Армении.В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2022 года по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба Организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение развернуть в Армении мониторинговую миссию, но власти страны отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза. Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия планирует выяснить у армянских властей, что значат заявления о приостановке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности.

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https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929816305.html

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Кирилл Волков

армения, одкб, в мире, никол пашинян, мария захарова, дмитрий песков, москва, ереван