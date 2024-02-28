https://ria.ru/20240228/oborona-1930034355.html

В Туле Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов

В Туле Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов - РИА Новости, 28.02.2024

В Туле Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов

Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу показали новую систему дополнительной защиты российских радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:33

2024-02-28T16:33

2024-02-28T17:03

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тульская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу показали новую систему дополнительной защиты российских радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами, сообщили в министерстве. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. "Министру обороны РФ представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами", — говорится в сообщении. По данным ведомства, генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. По его словам, это позволяет значительно повысить "живучесть" техники и личного состава в условиях спецоперации. "Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", — сказал Шойгу. НПО "Стрела" — специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями, а также для других целей.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области 2024-02-28T16:33 true PT6M22S

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безопасность, россия, тула, тульская область, сергей шойгу