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"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:20 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки
"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024
"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки
ВСУ не смогли заранее подготовить линию обороны к западу от Авдеевки, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:20
2024-02-28T02:20
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
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украина
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юрий бутусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ не смогли заранее подготовить линию обороны к западу от Авдеевки, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. &lt;...&gt; Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов", — сказал журналист.По словам Бутусова, сейчас солдаты ВСУ вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле. Экс-советник министра обороны Украины крайне встревожен положением дел на данном участке фронте. Он напомнил, что российская армия уже освободила населенный пункт Ласточкино и продолжает активно продвигаться вперед. &quot;До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, &lt;...&gt; нет&quot;, — посетовал Бутусов.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html
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в мире, авдеевка, россия, украина, днр, юрий бутусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Украина, ДНР, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины
"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки

Журналист Бутусов: у ВСУ нет никакой обороны к западу от Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ не смогли заранее подготовить линию обороны к западу от Авдеевки, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
"Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. <...> Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов", — сказал журналист.
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По словам Бутусова, сейчас солдаты ВСУ вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле.
Экс-советник министра обороны Украины крайне встревожен положением дел на данном участке фронте. Он напомнил, что российская армия уже освободила населенный пункт Ласточкино и продолжает активно продвигаться вперед.
«

"До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, <...> нет", — посетовал Бутусов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияУкраинаДНРЮрий БутусовВооруженные силы Украины
 
 
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