https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html

"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки

"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024

"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки

ВСУ не смогли заранее подготовить линию обороны к западу от Авдеевки, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:20

2024-02-28T02:20

2024-02-28T02:20

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ не смогли заранее подготовить линию обороны к западу от Авдеевки, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. <...> Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов", — сказал журналист.По словам Бутусова, сейчас солдаты ВСУ вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле. Экс-советник министра обороны Украины крайне встревожен положением дел на данном участке фронте. Он напомнил, что российская армия уже освободила населенный пункт Ласточкино и продолжает активно продвигаться вперед. "До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, <...> нет", — посетовал Бутусов.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за минувшую неделю российская армия освободила три населенных пункта на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По данным оборонного ведомства, всего с начала года было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.

https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html

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в мире, авдеевка, россия, украина, днр, юрий бутусов, вооруженные силы украины