https://ria.ru/20240228/npo-1930033894.html
НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки
НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки - РИА Новости, 28.02.2024
НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки
Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:32
2024-02-28T16:32
2024-02-28T16:32
безопасность
россия
тульская область
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153699/06/1536990648_0:10:1036:593_1920x0_80_0_0_26d8c9c38f0d40b0f6198c52fb0fc510.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. "Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в 2 раза, а в 2025 году позволит увеличить в 4 раза", - говорится в сообщении. На предприятии главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме. "График скользящий. Работаем по 12 часов, шесть дней через один. Бывает семь. В зависимости от объема работ. Когда надо - задерживаемся", - объяснил такие успехи слесарь сборочных работ Иван Бербатухин. "Молодцы, ребята. Спасибо вам", - ответил ему Шойгу.
https://ria.ru/20240228/shoygu-1930031694.html
https://ria.ru/20240227/tsvo-1929762271.html
https://ria.ru/20240224/shoygu-1929237933.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153699/06/1536990648_44:0:1036:744_1920x0_80_0_0_7f52d2b8ecb2492865b2d68727b6711e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, тульская область, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Тульская область, Сергей Шойгу
НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки
МО: НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило Минобороны
России.
Глава ведомства Сергей Шойгу
проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области
в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска
"Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в 2 раза, а в 2025 году позволит увеличить в 4 раза", - говорится в сообщении.
На предприятии главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме.
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
"График скользящий. Работаем по 12 часов, шесть дней через один. Бывает семь. В зависимости от объема работ. Когда надо - задерживаемся", - объяснил такие успехи слесарь сборочных работ Иван Бербатухин.
"Молодцы, ребята. Спасибо вам", - ответил ему Шойгу.
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО