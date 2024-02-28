https://ria.ru/20240228/npo-1930033894.html

НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки

НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки - РИА Новости, 28.02.2024

НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки

Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:32

2024-02-28T16:32

2024-02-28T16:32

безопасность

россия

тульская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. "Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в 2 раза, а в 2025 году позволит увеличить в 4 раза", - говорится в сообщении. На предприятии главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме. "График скользящий. Работаем по 12 часов, шесть дней через один. Бывает семь. В зависимости от объема работ. Когда надо - задерживаемся", - объяснил такие успехи слесарь сборочных работ Иван Бербатухин. "Молодцы, ребята. Спасибо вам", - ответил ему Шойгу.

https://ria.ru/20240228/shoygu-1930031694.html

https://ria.ru/20240227/tsvo-1929762271.html

https://ria.ru/20240224/shoygu-1929237933.html

россия

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безопасность, россия, тульская область, сергей шойгу