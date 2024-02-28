https://ria.ru/20240228/nami-1929975819.html

Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций

Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций - РИА Новости, 28.02.2024

Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций

Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:35

2024-02-28T13:35

2024-02-28T13:35

экономика

авто

россия

денис мантуров

сша

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%). Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.

https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, денис мантуров, сша, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)