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Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций - РИА Новости, 28.02.2024
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13:35 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/nami-1929975819.html
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций - РИА Новости, 28.02.2024
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций
Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:35
2024-02-28T13:35
экономика
авто
россия
денис мантуров
сша
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%). Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.
https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html
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экономика, авто, россия, денис мантуров, сша, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, США, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций

Мантуров: Aurus и НАМИ ожидали санкций США и подготовили запасной план

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСборка российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
Сборка российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сборка российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.
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ЭкономикаАвтоРоссияДенис МантуровСШАНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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