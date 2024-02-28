https://ria.ru/20240228/nami-1929975819.html
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций - РИА Новости, 28.02.2024
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций
Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:35
2024-02-28T13:35
2024-02-28T13:35
экономика
авто
россия
денис мантуров
сша
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735477771_0:51:3072:1778_1920x0_80_0_0_fe0bf2a01ce399c074efb1a6f3c5abec.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производитель люксовых автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы, "план Б" у них есть, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б", - прокомментировал санкции Мантуров. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%). Подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сейчас принадлежит бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Организация также владеет 1% бывшего завода Nissan в этом же регионе.
https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735477771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d5922131e903cc625161d184a6813c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, денис мантуров, сша, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, США, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ есть "план Б" на случай санкций
Мантуров: Aurus и НАМИ ожидали санкций США и подготовили запасной план