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Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей - РИА Новости, 28.02.2024
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей
Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:27
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и огурцы, говорится в сообщении министерства. "Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию", - сообщили в пресс-службе. "Среди других трендов можно отметить снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы", - добавили там. В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за килограмм по состоянию на 28 февраля, на яйца первой категории – на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, на яйца второй категории – на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. "Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении. Среди других трендов в министерстве отмечают снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. "Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - уточняют в пресс-службе. Там пояснили, что стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем на 3,2% выше, чем год назад на ту же дату, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов. Росстат в среду сообщил, что за период с 20 по 26 февраля яйца в РФ стали дешевле на 0,23%, мясо кур - на 0,13%, огурцы подешевели на 1%, картофель - на 0,4%. Между тем, по его данным, помидоры за тот же период прибавили в цене 2,2%, а капуста - 2,4%.
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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей
Минсельхоз: в России продолжают снижаться цены на птицеводческую продукцию
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и огурцы, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию", - сообщили в пресс-службе. "Среди других трендов можно отметить снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы", - добавили там.
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В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за килограмм по состоянию на 28 февраля, на яйца первой категории – на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, на яйца второй категории – на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. "Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении.
Среди других трендов в министерстве отмечают снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. "Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - уточняют в пресс-службе.
Там пояснили, что стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем на 3,2% выше, чем год назад на ту же дату, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов.
Росстат в среду сообщил, что за период с 20 по 26 февраля яйца в РФ стали дешевле на 0,23%, мясо кур - на 0,13%, огурцы подешевели на 1%, картофель - на 0,4%. Между тем, по его данным, помидоры за тот же период прибавили в цене 2,2%, а капуста - 2,4%.
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