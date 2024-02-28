Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/minselkhoz-1930074037.html
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей - РИА Новости, 28.02.2024
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей
Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:27
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20449/62/204496240_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_dd28fdb9b498540a98c0953d8bb5bb4b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и огурцы, говорится в сообщении министерства. "Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию", - сообщили в пресс-службе. "Среди других трендов можно отметить снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы", - добавили там. В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за килограмм по состоянию на 28 февраля, на яйца первой категории – на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, на яйца второй категории – на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. "Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении. Среди других трендов в министерстве отмечают снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. "Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - уточняют в пресс-службе. Там пояснили, что стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем на 3,2% выше, чем год назад на ту же дату, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов. Росстат в среду сообщил, что за период с 20 по 26 февраля яйца в РФ стали дешевле на 0,23%, мясо кур - на 0,13%, огурцы подешевели на 1%, картофель - на 0,4%. Между тем, по его данным, помидоры за тот же период прибавили в цене 2,2%, а капуста - 2,4%.
https://ria.ru/20240221/yaytsa-1928683758.html
https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20449/62/204496240_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_3fb995fcb31e30f617146d2e6fb54ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз фиксирует снижение цен на продукцию птицеводства и на ряд овощей

Минсельхоз: в России продолжают снижаться цены на птицеводческую продукцию

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКуры в вакуумной упаковке
Куры в вакуумной упаковке - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Куры в вакуумной упаковке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и огурцы, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию", - сообщили в пресс-службе. "Среди других трендов можно отметить снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы", - добавили там.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы
21 февраля, 12:04
В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за килограмм по состоянию на 28 февраля, на яйца первой категории – на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, на яйца второй категории – на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. "Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении.
Среди других трендов в министерстве отмечают снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. "Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - уточняют в пресс-службе.
Там пояснили, что стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем на 3,2% выше, чем год назад на ту же дату, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов.
Росстат в среду сообщил, что за период с 20 по 26 февраля яйца в РФ стали дешевле на 0,23%, мясо кур - на 0,13%, огурцы подешевели на 1%, картофель - на 0,4%. Между тем, по его данным, помидоры за тот же период прибавили в цене 2,2%, а капуста - 2,4%.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете
15 февраля, 13:28
 
РоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала