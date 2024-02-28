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Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина - РИА Новости, 28.02.2024
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17:57 28.02.2024 (обновлено: 19:20 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/medvedev-1930055649.html
Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина
Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина - РИА Новости, 28.02.2024
Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о том, как достигалась победа в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:57
2024-02-28T19:20
россия
иосиф сталин (джугашвили)
дмитрий медведев
безопасность
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о том, как достигалась победа в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии.В среду Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения."Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб", — сказал Медведев.Он прочитал знаменитую телеграмму до конца."Шенкман дает по одному Ил-2 в день". По одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. "А Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "МиГи", а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", — добавил Медведев.Речь в телеграмме, датированной 23 декабря 1941 года, шла о Матвее Шенкмане — руководителе авиазавода № 18 в Куйбышеве (ныне Самара), эвакуированного в этот город и с осени 1941-го выпускавшего штурмовики Ил-2. В короткие сроки ситуацию удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2.Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.В марте 2023 года Медведев зачитал директорам заводов ОПК похожую телеграмму Сталина 1941-го о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед родиной по выпуску военной продукции. Зампред СБ России тогда призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина. Ту телеграмму Сталин направил из Москвы в Свердловск директору Уралмашзавода Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html
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россия, иосиф сталин (джугашвили), дмитрий медведев, безопасность, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Дмитрий Медведев, Безопасность, Великая Отечественная война (1941-1945)
Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина

Медведев прочитал телеграмму Сталина о самолетах для армии на заседании по ВПК

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о том, как достигалась победа в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии.
В среду Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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"Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб", — сказал Медведев.
Он прочитал знаменитую телеграмму до конца.
"Шенкман дает по одному Ил-2 в день". По одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. "А Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "МиГи", а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", — добавил Медведев.
Речь в телеграмме, датированной 23 декабря 1941 года, шла о Матвее Шенкмане — руководителе авиазавода № 18 в Куйбышеве (ныне Самара), эвакуированного в этот город и с осени 1941-го выпускавшего штурмовики Ил-2. В короткие сроки ситуацию удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2.
Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.
В марте 2023 года Медведев зачитал директорам заводов ОПК похожую телеграмму Сталина 1941-го о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед родиной по выпуску военной продукции. Зампред СБ России тогда призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина. Ту телеграмму Сталин направил из Москвы в Свердловск директору Уралмашзавода Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.
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