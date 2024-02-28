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Путин во время прощания с Лебедевым пообщался с его близкими - РИА Новости, 28.02.2024
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11:05 28.02.2024 (обновлено: 12:45 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/lebedev-1929933684.html
Путин во время прощания с Лебедевым пообщался с его близкими
Путин во время прощания с Лебедевым пообщался с его близкими - РИА Новости, 28.02.2024
Путин во время прощания с Лебедевым пообщался с его близкими
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пообщался с дочерью и внучкой покойного. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:05
2024-02-28T12:45
общество
вячеслав лебедев
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пообщался с дочерью и внучкой покойного.Церемония проходит в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Путин, прощаясь с Лебедевым, задержался у гроба, затем перекрестился. После президент подошел к дочери Лебедева Инне Рубан и его внучке Анастасии Рубан и общался с ними около 10 минут. На прощание Путин обнял родственников Лебедева.Другие российские политики также простились с Лебедевым в Доме Союзов в Москве. На церемонию утром в среду пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, лидер СРЗП Сергей Миронов, глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Также в числе участников церемонии были глава "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Сбера Герман Греф, глава ФСБ Александр Бортников, телеведущий Владимир Соловьев.Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.Ранее в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.
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Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым
Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент задержался около гроба, а затем пообщался с близкими покойного.
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общество, вячеслав лебедев, владимир путин, верховный суд рф
Общество, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин во время прощания с Лебедевым пообщался с его близкими

Путин во время прощания с главой ВС Лебедевым пообщался с его дочерью и внучкой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева
Президент РФ Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева
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МОСКВА, 28 фев РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пообщался с дочерью и внучкой покойного.
Церемония проходит в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Путин, прощаясь с Лебедевым, задержался у гроба, затем перекрестился. После президент подошел к дочери Лебедева Инне Рубан и его внучке Анастасии Рубан и общался с ними около 10 минут. На прощание Путин обнял родственников Лебедева.
Другие российские политики также простились с Лебедевым в Доме Союзов в Москве. На церемонию утром в среду пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, лидер СРЗП Сергей Миронов, глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Также в числе участников церемонии были глава "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Сбера Герман Греф, глава ФСБ Александр Бортников, телеведущий Владимир Соловьев.
Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.
Ранее в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Биография Вячеслава Лебедева
Вчера, 11:50
 
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