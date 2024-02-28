https://ria.ru/20240228/kitay-1929898440.html

В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми

В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми - РИА Новости, 28.02.2024

В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми

Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:01

2024-02-28T06:01

2024-02-28T12:43

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. "Сегодня ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами, страны, обладающие сильнейшей военной мощью, добиваясь собственного абсолютного преимущества, снова и снова нарушают и покидают договоры, формируют блоки и группировки, нанося серьезный ущерб стратегическому балансу и стабильности", — с таким заявлением Сунь Сяобо выступил в понедельник на заседании в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве. Его слова в среду приводит агентство "Синьхуа".По его словам, разрешить дилемму безопасности и прийти наконец к общему выигрышу можно, лишь выступая за равный и упорядоченный мир, многополярную и инклюзивную экономическую глобализацию. "Требования государств, не обладающих ядерным оружием, освободить от угрозы применения ядерного оружия справедливы и разумны", — сказал он. По его мнению, конференция по разоружению должна определить "дорожную карту" для скорейшего заключения международно-правового документа по этому вопросу. "Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны продолжать выполнять особые, приоритетные обязанности. Они должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу", — сказал Сунь Сяобо. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240227/makron-1929823213.html

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