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В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми - РИА Новости, 28.02.2024
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06:01 28.02.2024 (обновлено: 12:43 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kitay-1929898440.html
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми - РИА Новости, 28.02.2024
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми
Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:01
2024-02-28T12:43
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. &quot;Сегодня ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами, страны, обладающие сильнейшей военной мощью, добиваясь собственного абсолютного преимущества, снова и снова нарушают и покидают договоры, формируют блоки и группировки, нанося серьезный ущерб стратегическому балансу и стабильности&quot;, — с таким заявлением Сунь Сяобо выступил в понедельник на заседании в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве. Его слова в среду приводит агентство &quot;Синьхуа&quot;.По его словам, разрешить дилемму безопасности и прийти наконец к общему выигрышу можно, лишь выступая за равный и упорядоченный мир, многополярную и инклюзивную экономическую глобализацию. "Требования государств, не обладающих ядерным оружием, освободить от угрозы применения ядерного оружия справедливы и разумны", — сказал он. По его мнению, конференция по разоружению должна определить "дорожную карту" для скорейшего заключения международно-правового документа по этому вопросу. "Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны продолжать выполнять особые, приоритетные обязанности. Они должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу", — сказал Сунь Сяобо. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240227/makron-1929823213.html
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми

МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.
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"Сегодня ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами, страны, обладающие сильнейшей военной мощью, добиваясь собственного абсолютного преимущества, снова и снова нарушают и покидают договоры, формируют блоки и группировки, нанося серьезный ущерб стратегическому балансу и стабильности", — с таким заявлением Сунь Сяобо выступил в понедельник на заседании в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве. Его слова в среду приводит агентство "Синьхуа".

По его словам, разрешить дилемму безопасности и прийти наконец к общему выигрышу можно, лишь выступая за равный и упорядоченный мир, многополярную и инклюзивную экономическую глобализацию.
"Требования государств, не обладающих ядерным оружием, освободить от угрозы применения ядерного оружия справедливы и разумны", — сказал он.
По его мнению, конференция по разоружению должна определить "дорожную карту" для скорейшего заключения международно-правового документа по этому вопросу.
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"Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны продолжать выполнять особые, приоритетные обязанности. Они должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу", — сказал Сунь Сяобо.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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