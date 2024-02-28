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В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград - РИА Новости, 28.02.2024
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12:07 28.02.2024 (обновлено: 13:38 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929949687.html
В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград
В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград - РИА Новости, 28.02.2024
В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград
Россия будет принимать дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны НАТО и агрессивной риторики, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:07
2024-02-28T13:38
дмитрий песков
калининград
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет принимать дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны НАТО и агрессивной риторики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда. "Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что Калининградская область — это российский регион на Балтийском море, "и так будет всегда".Так Песков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Литвы и действующего посла в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. По словам литовского дипломата, Балтийское море стало внутренним для Североатлантического альянса после вступления Швеции.О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.
https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html
https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html
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дмитрий песков, калининград, россия, нато, в мире
Дмитрий Песков, Калининград, Россия, НАТО, В мире
В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Песков заявил, что Калининград всегда будет российским регионом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет принимать дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны НАТО и агрессивной риторики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда.
"Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал представитель Кремля.
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Он подчеркнул, что Калининградская область — это российский регион на Балтийском море, "и так будет всегда".
Так Песков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Литвы и действующего посла в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. По словам литовского дипломата, Балтийское море стало внутренним для Североатлантического альянса после вступления Швеции.
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.
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Дмитрий ПесковКалининградРоссияНАТОВ мире
 
 
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