Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград
Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в соцсети X.
"После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", — говорится в публикации.
"После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", — говорится в публикации.
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.
Как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе.
Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.