https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929795842.html

Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград - РИА Новости, 27.02.2024

Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:10

2024-02-27T15:10

2024-02-27T18:40

в мире

калининград

россия

литва

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_0:229:3062:1951_1920x0_80_0_0_784f6d6efea4b371a0c8cc41480a8a69.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в соцсети X."После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", — говорится в публикации.О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.Как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе.Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672571.html

калининград

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калининград, россия, литва, нато