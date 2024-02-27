Рейтинг@Mail.ru
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 27.02.2024 (обновлено: 18:40 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929795842.html
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград - РИА Новости, 27.02.2024
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград
Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:10
2024-02-27T18:40
в мире
калининград
россия
литва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_0:229:3062:1951_1920x0_80_0_0_784f6d6efea4b371a0c8cc41480a8a69.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в соцсети X."После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", — говорится в публикации.О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.Как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе.Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672571.html
калининград
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4dc96ab6808b58774bc86cae4487a154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининград, россия, литва, нато
В мире, Калининград, Россия, Литва, НАТО
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, об этом он написал в соцсети X.

"После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 14:24
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.
Как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота, любая угроза региону — это угроза ядерной державе.
Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине
Вчера, 01:07
 
В миреКалининградРоссияЛитваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала