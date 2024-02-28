Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы
Немецкий политик назвала разрушение единства Европы вопросом времени
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн изданию Table.Media.
"Разрушение единства Европы — теперь лишь вопрос времени", — сказала она.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский президент сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день канцлер и министр обороны Германии Олаф Шольц и Борис Писториус заявили, что Берлин не будет направлять военнослужащих на Украину. При этом Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и остальные страны НАТО. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".