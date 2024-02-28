https://ria.ru/20240228/evropa-1929935917.html

Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы

Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы - РИА Новости, 28.02.2024

Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы

Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:15

2024-02-28T11:15

2024-02-28T13:40

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн изданию Table.Media."Разрушение единства Европы — теперь лишь вопрос времени", — сказала она.На фоне разногласий в ЕС "работает тактика" Москвы, добавила законодатель.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский президент сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день канцлер и министр обороны Германии Олаф Шольц и Борис Писториус заявили, что Берлин не будет направлять военнослужащих на Украину. При этом Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и остальные страны НАТО. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, нато, евросоюз