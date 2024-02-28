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Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 28.02.2024 (обновлено: 13:40 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/evropa-1929935917.html
Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы
Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы - РИА Новости, 28.02.2024
Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы
Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:15
2024-02-28T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн изданию Table.Media."Разрушение единства Европы — теперь лишь вопрос времени", — сказала она.На фоне разногласий в ЕС "работает тактика" Москвы, добавила законодатель.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский президент сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день канцлер и министр обороны Германии Олаф Шольц и Борис Писториус заявили, что Берлин не будет направлять военнослужащих на Украину. При этом Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и остальные страны НАТО. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, украина, германия, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО, Евросоюз
Глава комитета бундестага по обороне заявила о разрушении единства Европы

Немецкий политик назвала разрушение единства Европы вопросом времени

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разногласия в Европе из-за разных подходов Парижа и Берлина к урегулированию конфликта на Украине будут только нарастать, заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн изданию Table.Media.
"Разрушение единства Европы — теперь лишь вопрос времени", — сказала она.
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Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
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На фоне разногласий в ЕС "работает тактика" Москвы, добавила законодатель.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский президент сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день канцлер и министр обороны Германии Олаф Шольц и Борис Писториус заявили, что Берлин не будет направлять военнослужащих на Украину. При этом Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и остальные страны НАТО. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
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