https://ria.ru/20240228/doplaty-1929901221.html

Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах

Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2024

Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах

Водители скорой помощи, которые оказывают помощь раненым в четырех новых регионах и Белгородской области, будут получать доплату, выплаты будут начислены с 1... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:04

2024-02-28T07:04

2024-02-28T07:05

общество

россия

белгородская область

михаил мурашко

донецк

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Водители скорой помощи, которые оказывают помощь раненым в четырех новых регионах и Белгородской области, будут получать доплату, выплаты будут начислены с 1 января, физически до середины марта работники начнут их получать, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Президент России Владимир Путин ранее попросил поддержать водителей скорой в Донецке, так как люди работают в очень тяжелых условиях, связанных с опасностью для жизни. "С 1 января начисляются выплаты, физически они начнут производиться уже до середины марта. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях", - сказал Мурашко. Он отметил, что водители службы скорой помощи, которые оказывают помощь раненым, будут получать дополнительные выплаты, как и медицинские работники, соответствующее постановление правительства уже подписано.

https://ria.ru/20240228/vyplaty-1929891757.html

https://ria.ru/20240207/vyplaty-1925997405.html

россия

белгородская область

донецк

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общество, россия, белгородская область, михаил мурашко, донецк