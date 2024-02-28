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Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2024
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07:04 28.02.2024 (обновлено: 07:05 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/doplaty-1929901221.html
Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах
Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2024
Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах
Водители скорой помощи, которые оказывают помощь раненым в четырех новых регионах и Белгородской области, будут получать доплату, выплаты будут начислены с 1... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:04
2024-02-28T07:05
общество
россия
белгородская область
михаил мурашко
донецк
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Водители скорой помощи, которые оказывают помощь раненым в четырех новых регионах и Белгородской области, будут получать доплату, выплаты будут начислены с 1 января, физически до середины марта работники начнут их получать, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Президент России Владимир Путин ранее попросил поддержать водителей скорой в Донецке, так как люди работают в очень тяжелых условиях, связанных с опасностью для жизни. "С 1 января начисляются выплаты, физически они начнут производиться уже до середины марта. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях", - сказал Мурашко. Он отметил, что водители службы скорой помощи, которые оказывают помощь раненым, будут получать дополнительные выплаты, как и медицинские работники, соответствующее постановление правительства уже подписано.
https://ria.ru/20240228/vyplaty-1929891757.html
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россия
белгородская область
донецк
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общество, россия, белгородская область, михаил мурашко, донецк
Общество, Россия, Белгородская область, Михаил Мурашко, Донецк
Мурашко рассказал о доплате для водителей скорых в новых регионах

Помогающие раненым в новых регионах водители скорой будут получать доплаты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Водители скорой помощи, которые оказывают помощь раненым в четырех новых регионах и Белгородской области, будут получать доплату, выплаты будут начислены с 1 января, физически до середины марта работники начнут их получать, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин ранее попросил поддержать водителей скорой в Донецке, так как люди работают в очень тяжелых условиях, связанных с опасностью для жизни.
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"С 1 января начисляются выплаты, физически они начнут производиться уже до середины марта. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях", - сказал Мурашко.
Он отметил, что водители службы скорой помощи, которые оказывают помощь раненым, будут получать дополнительные выплаты, как и медицинские работники, соответствующее постановление правительства уже подписано.
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ОбществоРоссияБелгородская областьМихаил МурашкоДонецк
 
 
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