https://ria.ru/20240228/delo-1930099578.html

Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2024

Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:50

2024-02-28T23:50

2024-02-28T23:50

происшествия

московская область (подмосковье)

долгопрудный

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами из Центральной Азии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что следователи расследуют "уголовное дело по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента". "Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области. В соцмедиа сообщалось, что в городе Долгопрудном выходцы из Центральной Азии хотели ограбить 17-летнего студента, но в связи с отсутствием у него денег решили подвергнуть насилию", — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), долгопрудный, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)