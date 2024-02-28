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Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2024
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23:50 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/delo-1930099578.html
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2024
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:50
2024-02-28T23:50
происшествия
московская область (подмосковье)
долгопрудный
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами из Центральной Азии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что следователи расследуют "уголовное дело по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента". "Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области. В соцмедиа сообщалось, что в городе Долгопрудном выходцы из Центральной Азии хотели ограбить 17-летнего студента, но в связи с отсутствием у него денег решили подвергнуть насилию", — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
долгопрудный
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), долгопрудный, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

Бастрыкину доложат по делу о насилии над 17-летним студентом в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами из Центральной Азии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что следователи расследуют "уголовное дело по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента".
"Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области. В соцмедиа сообщалось, что в городе Долгопрудном выходцы из Центральной Азии хотели ограбить 17-летнего студента, но в связи с отсутствием у него денег решили подвергнуть насилию", — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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