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Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2024
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:50
2024-02-28T23:50
2024-02-28T23:50
происшествия
московская область (подмосковье)
долгопрудный
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами из Центральной Азии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что следователи расследуют "уголовное дело по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента". "Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области. В соцмедиа сообщалось, что в городе Долгопрудном выходцы из Центральной Азии хотели ограбить 17-летнего студента, но в связи с отсутствием у него денег решили подвергнуть насилию", — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), долгопрудный, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье
Бастрыкину доложат по делу о насилии над 17-летним студентом в Подмосковье