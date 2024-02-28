https://ria.ru/20240228/bayden-1930098429.html
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом - РИА Новости, 28.02.2024
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом
Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:27
2024-02-28T23:27
2024-02-28T23:27
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президенту не нужна оценка умственных способностей, это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента", - сказала Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, Байден "проходит оценку когнитивных способностей ежедневно", а 15 минут у доктора не выявили бы никаких отклонений. Американский лидер в среду прошел медицинское обследование. Терапевт Байдена, по словам Жан-Пьер, заявил, что доволен тем, как оно прошло. Сам президент США сказал, что врачи не выявили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, когда было опубликовано краткое заключение о том, что он здоров и может работать на посту. Как сказал Байден, "они решили, что я слишком молодо выгляжу".
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом
Белый дом: Байдену, по мнению врачей, не нужна оценка умственных способностей
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президенту не нужна оценка умственных способностей, это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
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По ее словам, Байден "проходит оценку когнитивных способностей ежедневно", а 15 минут у доктора не выявили бы никаких отклонений.
Американский лидер в среду прошел медицинское обследование. Терапевт Байдена, по словам Жан-Пьер, заявил, что доволен тем, как оно прошло. Сам президент США сказал, что врачи не выявили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, когда было опубликовано краткое заключение о том, что он здоров и может работать на посту. Как сказал Байден, "они решили, что я слишком молодо выгляжу".
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