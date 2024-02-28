https://ria.ru/20240228/bayden-1930098429.html

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом - РИА Новости, 28.02.2024

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил Белый дом

Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:27

2024-02-28T23:27

2024-02-28T23:27

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президенту не нужна оценка умственных способностей, это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента", - сказала Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, Байден "проходит оценку когнитивных способностей ежедневно", а 15 минут у доктора не выявили бы никаких отклонений. Американский лидер в среду прошел медицинское обследование. Терапевт Байдена, по словам Жан-Пьер, заявил, что доволен тем, как оно прошло. Сам президент США сказал, что врачи не выявили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, когда было опубликовано краткое заключение о том, что он здоров и может работать на посту. Как сказал Байден, "они решили, что я слишком молодо выгляжу".

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер