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В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади

В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади - РИА Новости, 28.02.2024

В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади

Дрифтер, сделавший два круга по Дворцовой площади, арестован в Санкт-Петербурге на 5 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:12

2024-02-28T19:12

2024-02-28T19:12

происшествия

санкт-петербург

россия

александр иванов (издатель)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Дрифтер, сделавший два круга по Дворцовой площади, арестован в Санкт-Петербурге на 5 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Привлечен к ответственности Александр Иванов по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в ночь на 28 февраля Иванов катался по Дворцовой площади за рулем личного Hyundai Solaris. "Иванов открыл окно, высунулся в него, начал громко выражаться нецензурной бранью", - отмечает пресс-служба судов. Добавляется, что в суде Иванов вину признал. Ранее сообщалось, что еще двое молодых людей были привлечены к административной ответственности в виде ареста за катание по Дворцовой площади. Один из них был на каршеринговым автомобиле, второй взял авто у мамы.

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр иванов (издатель), hyundai creta