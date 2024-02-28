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В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади - РИА Новости, 28.02.2024
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19:12 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/arest-1930072123.html
В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади
В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади - РИА Новости, 28.02.2024
В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади
Дрифтер, сделавший два круга по Дворцовой площади, арестован в Санкт-Петербурге на 5 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:12
2024-02-28T19:12
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Дрифтер, сделавший два круга по Дворцовой площади, арестован в Санкт-Петербурге на 5 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Привлечен к ответственности Александр Иванов по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в ночь на 28 февраля Иванов катался по Дворцовой площади за рулем личного Hyundai Solaris. "Иванов открыл окно, высунулся в него, начал громко выражаться нецензурной бранью", - отмечает пресс-служба судов. Добавляется, что в суде Иванов вину признал. Ранее сообщалось, что еще двое молодых людей были привлечены к административной ответственности в виде ареста за катание по Дворцовой площади. Один из них был на каршеринговым автомобиле, второй взял авто у мамы.
https://ria.ru/20240131/otvetstvennost-1924693602.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр иванов (издатель), hyundai creta
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Иванов (издатель), Hyundai Creta
В Петербурге арестовали водителя, катавшегося по Дворцовой площади

В Петербурге водителя, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
Люди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Дрифтер, сделавший два круга по Дворцовой площади, арестован в Санкт-Петербурге на 5 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Привлечен к ответственности Александр Иванов по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в ночь на 28 февраля Иванов катался по Дворцовой площади за рулем личного Hyundai Solaris. "Иванов открыл окно, высунулся в него, начал громко выражаться нецензурной бранью", - отмечает пресс-служба судов.
Добавляется, что в суде Иванов вину признал.
Ранее сообщалось, что еще двое молодых людей были привлечены к административной ответственности в виде ареста за катание по Дворцовой площади. Один из них был на каршеринговым автомобиле, второй взял авто у мамы.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр Иванов (издатель)Hyundai Creta
 
 
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