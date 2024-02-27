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В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов
В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов - РИА Новости, 27.02.2024
В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов
В Грузии избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты из-за отсутствия дипломатических отношений между странами, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:44
2024-02-27T20:44
2024-02-27T20:44
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ТБИЛИСИ, 27 фев – РИА Новости. В Грузии избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты из-за отсутствия дипломатических отношений между странами, сообщает во вторник секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. "В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и полноценное функционирование в Грузии избирательных участков по выборам президента Российской Федерации или депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не представляется возможным", - говорится в заявлении секции. В заявлении отмечено, что ближайшие избирательные участки, где россияне смогут проголосовать, располагаются в Армении в посольстве России и Генеральном консульстве России в Гюмри, а также на территории Турецкой Республики в Генеральном консульстве России в Трабзоне. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, грузия, швейцария, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Грузия, Швейцария, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов
В Грузии на будут открывать участки для выборов РФ из-за отсутствия дипотношений