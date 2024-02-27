https://ria.ru/20240227/vulkan-1929683143.html

Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч

Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч - РИА Новости, 27.02.2024

Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч

Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:00

2024-02-27T06:00

2024-02-27T09:42

происшествия

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

российская академия наук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697570_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_ad0637bd4e870954ac49abb4c4ce4760.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 96 километров на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия