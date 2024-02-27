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Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч - РИА Новости, 27.02.2024
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06:00 27.02.2024 (обновлено: 09:42 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/vulkan-1929683143.html
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч - РИА Новости, 27.02.2024
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч
Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:00
2024-02-27T09:42
происшествия
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 96 километров на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html
шивелуч
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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч

РАН: ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч на 96 километров

© Фото : ИВиС ДВО РАН/TelegramВулкан Шивелуч на Камчатке. 27 февраля 2024
Вулкан Шивелуч на Камчатке. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Telegram
Вулкан Шивелуч на Камчатке. 27 февраля 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 96 километров на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
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Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
 
ПроисшествияШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районРоссийская академия наукРоссия
 
 
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