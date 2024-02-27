https://ria.ru/20240227/vulkan-1929683143.html
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч - РИА Новости, 27.02.2024
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч
Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:00
2024-02-27T06:00
2024-02-27T09:42
происшествия
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697570_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_ad0637bd4e870954ac49abb4c4ce4760.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 96 километров на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697570_102:0:1170:801_1920x0_80_0_0_f1f9d6dc2713c3a01615695a6bc7b4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия
Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч
РАН: ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч на 96 километров