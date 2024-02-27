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"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 27.02.2024
"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Боеспособность подразделений украинских войск сильно подорвана из-за серьезных потерь, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:37
2024-02-27T18:37
2024-02-27T20:51
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боеспособность подразделений украинских войск сильно подорвана из-за серьезных потерь, пишет Military Watch Magazine."Западные источники на местах на Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники", — говорится в материале.Отмечается, что проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы. По сообщениям украинских источников, фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80-90 процентов от их боевого состава, пояснил автор статьи.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929789821.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу
"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
MWM: боеспособность подразделений ВСУ подорвана из-за сильных потерь