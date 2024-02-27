https://ria.ru/20240227/ukraina-1929847898.html

"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 27.02.2024

"Серьезно подорвана". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Боеспособность подразделений украинских войск сильно подорвана из-за серьезных потерь, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:37

2024-02-27T18:37

2024-02-27T20:51

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боеспособность подразделений украинских войск сильно подорвана из-за серьезных потерь, пишет Military Watch Magazine."Западные источники на местах на Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники", — говорится в материале.Отмечается, что проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы. По сообщениям украинских источников, фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80-90 процентов от их боевого состава, пояснил автор статьи.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929789821.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу