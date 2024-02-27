https://ria.ru/20240227/ukraina-1929789821.html

СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап

СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап - РИА Новости, 27.02.2024

СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап

Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:50

2024-02-27T14:50

2024-02-27T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times."Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит оказывать всестороннюю поддержку президенту Владимиру Зеленскому и его военным, то само выживание Украины может оказаться под угрозой", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас российские войска находятся на подъеме, одержав крупную победу на поле боя. Автор статьи добавляет, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках и ракетных системах.Украина также испытывает нехватку медицинских товаров и лекарств в больницах в то время, когда бушующие инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам, добавила журналистка."Если разобщенность и усталость от военных действий сохранятся и на третий год, это может серьезно подорвать способность страны противостоять новому российскому наступлению", — резюмируется в публикации.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сергей шойгу, россия