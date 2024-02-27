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СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929789821.html
СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап
СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап
Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:50
2024-02-27T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times."Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит оказывать всестороннюю поддержку президенту Владимиру Зеленскому и его военным, то само выживание Украины может оказаться под угрозой", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас российские войска находятся на подъеме, одержав крупную победу на поле боя. Автор статьи добавляет, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках и ракетных системах.Украина также испытывает нехватку медицинских товаров и лекарств в больницах в то время, когда бушующие инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам, добавила журналистка.&quot;Если разобщенность и усталость от военных действий сохранятся и на третий год, это может серьезно подорвать способность страны противостоять новому российскому наступлению&quot;, — резюмируется в публикации.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Россия
СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап

Asia Times: конфликт на Украине находится на переломном этапе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times.
"Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит оказывать всестороннюю поддержку президенту Владимиру Зеленскому и его военным, то само выживание Украины может оказаться под угрозой", — говорится в материале.
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Отмечается, что сейчас российские войска находятся на подъеме, одержав крупную победу на поле боя. Автор статьи добавляет, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках и ракетных системах.
Украина также испытывает нехватку медицинских товаров и лекарств в больницах в то время, когда бушующие инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам, добавила журналистка.
«

"Если разобщенность и усталость от военных действий сохранятся и на третий год, это может серьезно подорвать способность страны противостоять новому российскому наступлению", — резюмируется в публикации.

В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСергей ШойгуРоссия
 
 
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