СМИ: конфликт на Украине перешел на новый этап
Asia Times: конфликт на Украине находится на переломном этапе
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломного момента, пишет Asia Times.
"Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит оказывать всестороннюю поддержку президенту Владимиру Зеленскому и его военным, то само выживание Украины может оказаться под угрозой", — говорится в материале.
Отмечается, что сейчас российские войска находятся на подъеме, одержав крупную победу на поле боя. Автор статьи добавляет, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках и ракетных системах.
Украина также испытывает нехватку медицинских товаров и лекарств в больницах в то время, когда бушующие инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам, добавила журналистка.
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"Если разобщенность и усталость от военных действий сохранятся и на третий год, это может серьезно подорвать способность страны противостоять новому российскому наступлению", — резюмируется в публикации.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.