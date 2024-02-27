https://ria.ru/20240227/turizm-1929622886.html

Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте - РИА Новости, 27.02.2024

Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Определены самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:49

2024-02-27T02:49

2024-02-27T02:49

туризм

новости - туризм

оаэ

дубай

пхукет (остров)

отдых в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное зарубежное направление – ОАЭ, в частности, Дубай. Марта там – высокий сезон. Номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем 4,6 тысячи рублей.Пхукет – на втором месте рейтинга. В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти всего за две тысячи рублей в сутки.На индонезийском острове Бали первый весенний месяц – один из самых сухих и жарких, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Туристов не слишком много, говорят эксперты. Потому стоимость номера составляет около 1,8 тысяч рублей за ночь.В список востребованных мест вошли также курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501415.html

оаэ

дубай

пхукет (остров)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, оаэ, дубай, пхукет (остров), отдых в россии