https://ria.ru/20240227/turizm-1929622886.html
Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте
Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте - РИА Новости, 27.02.2024
Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте
Определены самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:49
2024-02-27T02:49
2024-02-27T02:49
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное зарубежное направление – ОАЭ, в частности, Дубай. Марта там – высокий сезон. Номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем 4,6 тысячи рублей.Пхукет – на втором месте рейтинга. В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти всего за две тысячи рублей в сутки.На индонезийском острове Бали первый весенний месяц – один из самых сухих и жарких, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Туристов не слишком много, говорят эксперты. Потому стоимость номера составляет около 1,8 тысяч рублей за ночь.В список востребованных мест вошли также курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, оаэ, дубай, пхукет (остров), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Дубай, Пхукет (остров), отдых в России
Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте
Эксперты: в марте россияне летят на море в ОАЭ, Таиланд и на Бали
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное зарубежное направление – ОАЭ, в частности, Дубай. Марта там – высокий сезон. Номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем 4,6 тысячи рублей.
Пхукет – на втором месте рейтинга. В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти всего за две тысячи рублей в сутки.
На индонезийском острове Бали первый весенний месяц – один из самых сухих и жарких, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Туристов не слишком много, говорят эксперты. Потому стоимость номера составляет около 1,8 тысяч рублей за ночь.
В список востребованных мест вошли также курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.
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