https://ria.ru/20240227/tsvo-1929762271.html
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:38
2024-02-27T13:38
2024-02-27T13:38
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца нынешнего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", - сказал Шойгу на коллегии МО РФ. По его словам, "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", - отметил министр. "Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0a67779378d9aebd872887e550cad0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
Шойгу: боевую мощь Центрального военного округа повысят до конца 2024 года
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца нынешнего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", - сказал Шойгу на коллегии МО РФ.
По его словам, "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", - отметил министр.
"Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - подчеркнул Шойгу.
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"