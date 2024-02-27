https://ria.ru/20240227/tsvo-1929762271.html

Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа

Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа - РИА Новости, 27.02.2024

Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа

Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:38

2024-02-27T13:38

2024-02-27T13:38

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца нынешнего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", - сказал Шойгу на коллегии МО РФ. По его словам, "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", - отметил министр. "Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф