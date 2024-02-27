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Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа - РИА Новости, 27.02.2024
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13:38 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/tsvo-1929762271.html
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа
Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:38
2024-02-27T13:38
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца нынешнего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", - сказал Шойгу на коллегии МО РФ. По его словам, "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", - отметил министр. "Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - подчеркнул Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал о повышении боевой мощи Центрального военного округа

Шойгу: боевую мощь Центрального военного округа повысят до конца 2024 года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие ЦВО на танке Т-90М "Прорыв"
Российские военнослужащие ЦВО на танке Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие ЦВО на танке Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевая мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении будет повышена до конца нынешнего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", - сказал Шойгу на коллегии МО РФ.
По его словам, "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", - отметил министр.
"Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - подчеркнул Шойгу.
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