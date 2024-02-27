https://ria.ru/20240227/sud-1929714684.html

Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы

Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы - РИА Новости, 27.02.2024

Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы

Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:51

2024-02-27T10:51

2024-02-27T13:13

происшествия

грозный

никита журавель

россия

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волгоград

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать виновным <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — огласил решение судья.Именно столько просило для Журавеля гособвинение.Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб".Журавеля обвиняют по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Во время следствия он признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что не думал о последствиях, а хотел лишь подзаработать.Защита намерена обжаловать приговор.Акцию с сожжением Корана на фоне мечети Журавель устроил в Волгограде в мае прошлого года. На допросе после задержания он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а задержанного этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html

https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html

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происшествия, грозный, никита журавель, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, рамзан кадыров