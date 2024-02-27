https://ria.ru/20240227/sud-1929714684.html
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы - РИА Новости, 27.02.2024
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:51
2024-02-27T10:51
2024-02-27T13:13
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать виновным <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — огласил решение судья.Именно столько просило для Журавеля гособвинение.Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб".Журавеля обвиняют по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Во время следствия он признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что не думал о последствиях, а хотел лишь подзаработать.Защита намерена обжаловать приговор.Акцию с сожжением Корана на фоне мечети Журавель устроил в Волгограде в мае прошлого года. На допросе после задержания он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а задержанного этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
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происшествия, грозный, никита журавель, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, рамзан кадыров
Происшествия, Грозный, Никита Журавель, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Рамзан Кадыров
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Признать виновным <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — огласил решение судья.
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров
Именно столько просило для Журавеля гособвинение.
Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб".
Журавеля обвиняют по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Во время следствия он признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что не думал о последствиях, а хотел лишь подзаработать.
Защита намерена обжаловать приговор.
Акцию с сожжением Корана на фоне мечети Журавель устроил в Волгограде
в мае прошлого года. На допросе после задержания он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а задержанного этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров
опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
Сжегший Коран житель Волгограда заявил, что не думал о последствиях