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Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы - РИА Новости, 27.02.2024
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10:51 27.02.2024 (обновлено: 13:13 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/sud-1929714684.html
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы - РИА Новости, 27.02.2024
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:51
2024-02-27T13:13
происшествия
грозный
никита журавель
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.&quot;Признать виновным &lt;...&gt; путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима&quot;, — огласил решение судья.Именно столько просило для Журавеля гособвинение.Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб".Журавеля обвиняют по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Во время следствия он признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что не думал о последствиях, а хотел лишь подзаработать.Защита намерена обжаловать приговор.Акцию с сожжением Корана на фоне мечети Журавель устроил в Волгограде в мае прошлого года. На допросе после задержания он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а задержанного этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html
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происшествия, грозный, никита журавель, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, рамзан кадыров
Происшествия, Грозный, Никита Журавель, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Рамзан Кадыров
Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы

Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы

© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
Никита Журавель во время приговора
© РИА Новости
Никита Журавель во время приговора
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжегшего Коран, к трем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«

"Признать виновным <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — огласил решение судья.

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13 декабря 2023, 21:10
Именно столько просило для Журавеля гособвинение.
Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб".
Журавеля обвиняют по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Во время следствия он признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что не думал о последствиях, а хотел лишь подзаработать.
Защита намерена обжаловать приговор.
Акцию с сожжением Корана на фоне мечети Журавель устроил в Волгограде в мае прошлого года. На допросе после задержания он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а задержанного этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
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12 февраля, 14:52
 
ПроисшествияГрозныйНикита ЖуравельРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградРамзан Кадыров
 
 
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