https://ria.ru/20240227/sud-1929694211.html

В Екатеринбурге осудили мужчину за оправдание теракта против Татарского

В Екатеринбурге осудили мужчину за оправдание теракта против Татарского - РИА Новости, 27.02.2024

В Екатеринбурге осудили мужчину за оправдание теракта против Татарского

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:18

2024-02-27T09:18

2024-02-27T09:18

происшествия

екатеринбург

владлен татарский

эван гершкович

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санкт-петербург

дарья трепова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ширшикова Ярослава признать виновным <...> и приговорить к двум годам в исправительной колонии общего режима", - озвучил резолютивную часть судья Виталий Чумаков.Он уточнил, что осужденному также два года запрещено вести Telegram-каналы. Екатеринбуржца взяли под стражу в зале суда. На заседание он уже пришел с подготовленной для заключения сумкой.Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов."Мы будем, конечно, обжаловать приговор. Какой бы ни был вид наказания, Ярослава Юрьевича осудили за его мнение, которое не носит никаких преступных побуждений", - считает адвокат Ширшикова Федор Акчермышев, по мнению которого вина его подзащитного "не доказана, прямой умысел не доказан".На вопрос журналистов о том, признал ли Ширшиков свою вину, адвокат заявил, что его подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но его текст "не оправдывал терроризм".Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале, в котором оправдывал теракт против военкора Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Сначала фигуранта арестовали на два месяца, а после освободили, назначив ему подписку о невыезде.Проблемы с законом – не первые для Ширшикова. В 2020 году суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в центре уральской столицы. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее в своем Telegram-канале Ширшиков писал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне арестованному по делу о шпионаже.Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую татарскому статуэтку.

https://ria.ru/20240206/sbu-1925808855.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923002984.html

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происшествия, екатеринбург, владлен татарский, эван гершкович, россия, санкт-петербург, дарья трепова