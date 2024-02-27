https://ria.ru/20240227/stoltenberg-1929863471.html
В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России
В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России - РИА Новости, 27.02.2024
В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России
Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times призвал отправить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его слов о... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:22
2024-02-27T20:22
2024-02-27T20:22
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times призвал отправить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его слов о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России."Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", — написал он.По словам эксперта, его заявления равносильны объявлению войны со стороны военного блока. Брайен также добавил, что необходимо пресечь этот иррациональный и опасный шаг в кратчайшие сроки."Если ему позволят остаться на своем посту, он приведет НАТО к европейской войне, которая вполне может включать ядерное оружие. Прежде всего, Столтенберг не понимает, что НАТО — это оборонительный, а не наступательный альянс", — резюмировал он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240217/nato-1927938569.html
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в мире, россия, москва, норвегия, йенс столтенберг, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Норвегия, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России
Брайен призвал отправить Столтенберга в отставку после угроз в адрес России