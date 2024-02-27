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Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
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13:52 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/sso-1929767617.html
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:52
2024-02-27T13:52
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех подвигах, которые совершают бойцы спецназа практически ежедневно. "Сегодня мы отмечаем праздник, который называется День Сил специальных операций. Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи. В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций", — сказал Шойгу на коллегии оборонного ведомства. По его словам, Минобороны получает ежедневные доклады о работе бойцов ССО. "Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления". – сказал министр.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу

Шойгу: Россия скоро узнает о подвигах, совершаемых Силами специальных операций

CC BY-SA 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Day of the Special Operations Force / Cropped imageВоеннослужащие сил специальных операций
Военнослужащие сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Day of the Special Operations Force / Cropped image
Военнослужащие сил специальных операций. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех подвигах, которые совершают бойцы спецназа практически ежедневно.
"Сегодня мы отмечаем праздник, который называется День Сил специальных операций. Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи. В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций", — сказал Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
По его словам, Минобороны получает ежедневные доклады о работе бойцов ССО. "Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления". – сказал министр.
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