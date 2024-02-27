https://ria.ru/20240227/sso-1929767617.html
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:52
2024-02-27T13:52
2024-02-27T13:52
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех подвигах, которые совершают бойцы спецназа практически ежедневно. "Сегодня мы отмечаем праздник, который называется День Сил специальных операций. Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи. В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций", — сказал Шойгу на коллегии оборонного ведомства. По его словам, Минобороны получает ежедневные доклады о работе бойцов ССО. "Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления". – сказал министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу
Шойгу: Россия скоро узнает о подвигах, совершаемых Силами специальных операций
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех подвигах, которые совершают бойцы спецназа практически ежедневно.
"Сегодня мы отмечаем праздник, который называется День Сил специальных операций. Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи. В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций", — сказал Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
По его словам, Минобороны получает ежедневные доклады о работе бойцов ССО. "Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления". – сказал министр.
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