https://ria.ru/20240227/sso-1929767617.html

Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу

Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024

Россия скоро узнает о подвигах, которые совершают бойцы ССО, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:52

2024-02-27T13:52

2024-02-27T13:52

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с отмечаемым во вторник праздником – Днем сил специальных операций (ССО) – сообщил, что Россия скоро узнает о тех подвигах, которые совершают бойцы спецназа практически ежедневно. "Сегодня мы отмечаем праздник, который называется День Сил специальных операций. Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи. В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций", — сказал Шойгу на коллегии оборонного ведомства. По его словам, Минобороны получает ежедневные доклады о работе бойцов ССО. "Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления". – сказал министр.

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)