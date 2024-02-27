https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929687208.html
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ – сил беспилотных систем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:34
2024-02-27T07:34
2024-02-27T07:34
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ – сил беспилотных систем, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона. Также в населенном пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск – силы беспилотных систем", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html
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Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ
Марочко: в Харьковской области уничтожили пункт дислокации беспилотных сил ВСУ