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Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929687208.html
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ – сил беспилотных систем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:34
2024-02-27T07:34
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ – сил беспилотных систем, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона. Также в населенном пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск – силы беспилотных систем", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html
волчанск
харьковская область
луганская народная республика
россия
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волчанск, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Марочко рассказал об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ

Марочко: в Харьковской области уничтожили пункт дислокации беспилотных сил ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 Гиацинт-С для боевой работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ – сил беспилотных систем, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона. Также в населенном пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск – силы беспилотных систем", – сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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