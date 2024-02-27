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Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 27.02.2024
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13:45 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/shoygu-1929765444.html
Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе
Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 27.02.2024
Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе
Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:45
2024-02-27T13:45
россия
сша
тихий океан
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа", - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны РФ. Шойгу пояснил, что данные меры связаны с планами США и их союзников нарастить активность в Тихоокеанском регионе, в том числе увеличить масштаб совместных учений в 2024 году. "Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана… В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран – членов НАТО", - сказал он.
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россия, сша, тихий океан, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, США, Тихий океан, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

Шойгу: РФ укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«
"С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа", - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны РФ.
Шойгу пояснил, что данные меры связаны с планами США и их союзников нарастить активность в Тихоокеанском регионе, в том числе увеличить масштаб совместных учений в 2024 году.
"Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана… В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран – членов НАТО", - сказал он.
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