https://ria.ru/20240227/shoygu-1929765444.html

Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 27.02.2024

Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:45

россия

сша

тихий океан

сергей шойгу

нато

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа", - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны РФ. Шойгу пояснил, что данные меры связаны с планами США и их союзников нарастить активность в Тихоокеанском регионе, в том числе увеличить масштаб совместных учений в 2024 году. "Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана… В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран – членов НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20240227/shoygu-1929761203.html

россия

сша

тихий океан

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россия, сша, тихий океан, сергей шойгу, нато, безопасность