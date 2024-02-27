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Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 27.02.2024 (обновлено: 13:48 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/shoygu-1929759834.html
Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО
Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО
Тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более четырех тысяч задач по поражению противника, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:30
2024-02-27T13:48
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более четырех тысяч задач по поражению противника, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства."Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4 тысяч задач с начала специальной операции", - отметил министр, говоря о вкладе войск радиационной, химической и биологической защиты.Он добавил, что поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза."Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", - сказал Шойгу.
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россия, безопасность, сергей шойгу
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу
Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО

Шойгу: тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более четырех тысяч задач по поражению противника, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
«
"Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4 тысяч задач с начала специальной операции", - отметил министр, говоря о вкладе войск радиационной, химической и биологической защиты.
Он добавил, что поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза.
"Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", - сказал Шойгу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 февраля, 14:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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