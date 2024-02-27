Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Северное - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 27.02.2024 (обновлено: 16:59 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/severnoe-1929798533.html
Российские войска освободили населенный пункт Северное
Российские войска освободили населенный пункт Северное - РИА Новости, 27.02.2024
Российские войска освободили населенный пункт Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:20
2024-02-27T16:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_e124fb422ebfde270d620007856793fb.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО."Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта.На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Терны (ДНР). Противник потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — "Акация" и "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ "Гвоздика".На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили: около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-25, 69 дронов и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240227/rezervy-1929761570.html
https://ria.ru/20240227/leopard-1929745352.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
2024-02-27T15:20
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cf76dbe80118fd7a77cd3cee35309221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили населенный пункт Северное

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Северное на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО.
"Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.
Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием
Вчера, 13:35
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта.
На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Терны (ДНР). Противник потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — "Акация" и "Гвоздика".
На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ "Гвоздика".
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили: около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Уничтоженный немецкий танк Leopard
ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ
Вчера, 12:33
На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны.
Силы ПВО сбили украинский самолет Су-25, 69 дронов и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала