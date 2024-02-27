https://ria.ru/20240227/severnoe-1929798533.html
Российские войска освободили населенный пункт Северное
Российские войска освободили населенный пункт Северное - РИА Новости, 27.02.2024
Российские войска освободили населенный пункт Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:20
2024-02-27T15:20
2024-02-27T16:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО."Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта.На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Терны (ДНР). Противник потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — "Акация" и "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ "Гвоздика".На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили: около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-25, 69 дронов и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240227/rezervy-1929761570.html
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
2024-02-27T15:20
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки
Минобороны.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ
и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО.
"Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.
Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.
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В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта.
На Купянском направлении
Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область
) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Терны (ДНР
). Противник потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — "Акация" и "Гвоздика".
На Донецком направлении
подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки
, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ "Гвоздика".
На Южнодонецком направлении
группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область
), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили: около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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На Херсонском направлении
российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино
(Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область
). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны.
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