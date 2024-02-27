https://ria.ru/20240227/severnoe-1929798533.html

Российские войска освободили населенный пункт Северное

Российские войска освободили населенный пункт Северное - РИА Новости, 27.02.2024

Российские войска освободили населенный пункт Северное

За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:20

2024-02-27T15:20

2024-02-27T16:59

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО."Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта.На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Терны (ДНР). Противник потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — "Акация" и "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ "Гвоздика".На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили: около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-25, 69 дронов и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240227/rezervy-1929761570.html

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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. 2024-02-27T15:20 true PT0M14S

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